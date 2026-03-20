Marc Bernal lidera la 'rojita' en su estreno con la sub 21

Este viernes se ha dado a conocer a la lista de convocados de la selección española sub 21 para los dos partidos clasificatorios del europeo de este mes de marzo. Serán contra Chipre el viernes 27 de marzo (17:00 horas) y ante Kosovo en Alcalá de Henares el martes 31 de marzo (20:30 horas). Entre los convocados por David Gordo destaca el blaugrana Marc Bernal, quien se estrena con la 'rojita'.

El centrocampista formado en La Masia se ha convertido en uno de los fijos de Hansi Flick en el primer equipo del FC Barcelona: son 26 partidos ya esta temporada en los que ha anotado cinco goles. Con la lesión de Frenkie de Jong, el técnico alemán le ha dado galones al de Berga, quien se ha ganado un puesto en el mediocentro blaugrana. De esta manera, recibe el premio de ir convocado con la selección española sub 21.

Recordemos que la última vez que Bernal fue convocado por la selección española fue hace casi dos años: en mayo de 2024 en el europeo sub 17. Posteriormente, tras superar la grave rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda, recibió la llamada de la sub 21 en octubre. Apenas había disputado tres partidos con el Barça y la rojita le llamó imprudentemente, aunque acabó reinando la cordura y fue desconvocado.

"Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal, quien presenta molestias físicas", comunicó la RFEF. El jugador del Wolverhampton Fer López lo sustituyó en la lista.

La lista de la sub 21

Porteros

Salvi Esquivel (Atlético de Madrid)

Fran González (Real Madrid)

Vicente Abril (Valencia)

Defensas

Iván Fresneda (Sporting Portugal)

Álex Jiménez (Bournemouth)

Jon Martín (Real Sociedad)

Juanma Herzog (Las Palmas)

Jacobo Ramón (Como)

Yarek Gasiorowski (PSV)

Álex Valle (Como)

Rafa Obrador (Benfica)

Centrocampistas

Chema Andrés (Stuttgart)

Marc Bernal (FC Barcelona)

Dani Requena (Córdoba)

Peio Canales (Racing Santander)

Mario Martín (Getafe)

Fer López (Celta de Vigo)

Delanteros

Pablo García (Betis)

Jesús Rodríguez (Como)

Eliezer Mayenda (Sunderland)

Adrián Niño (Málaga)

Jan Virgili (Mallorca)

Gonzalo García (Real Madrid)