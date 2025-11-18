Marc Bernal se libera bajo la lupa de Hansi Flick

Marc Bernal necesita sentirse futbolista. Acumular minutos y demostrarle a Hansi Flick que está para volver a ser protagonista, como lo fue en el arranque de la pasada temporada, cuando el técnico del FC Barcelona le dio el pivote defensivo hasta que llegó la maldita lesión. Desde ese día, el de Berga no había conseguido sumar 45 minutos, más allá de los entrenamientos. El Catalunya-Palestina fue una piedra de toque para el canterano azulgrana. Como estaba pactado y había adelantado SPORT, Bernal jugó la primera mitad del amistoso de selecciones. Y entre los asistentes, alguien que siguió sus evoluciones con atención, pese a tener la mala fortuna de que las dos veces que le enfocaron las cámaras, estaba echando una ojeada al teléfono móvil. Flick no quiso perderse los minutos del único futbolista del Barça en el encuentro de Montjuïc. Y a buen seguro que tomó buena nota.

Marc Bernal en modo bestia ¡se deja el alma por ganar! / FC BARCELONA

Bernal, con el dorsal número '6' a la espalda de la camiseta de la senyera (en el equipo azulgrana luce el 22), tuvo una muy buena acción al poco de empezar el partido, cuando fue a buscar el balón entre los centrales y avanzó para el pase en profundidad. El seleccionador catalán, Gerard López, le dio bastante libertad de movimientos y responsabilidad para subir el balón controlado a su pierna izquierda. Pese a que llevaba mucho tiempo sin tantos minutos, mostró un buen despliegue físico.

Conducciones y despliegue

Y es que desde su vuelta al Barça tras recuperarse de la lesión, Marc Bernal apenas ha sumado el de Berga media hora como azulgrana repartida en cinco partidos. Volvió a pisar el césped en partido oficial en el tramo final de la goleada 6-0 al Valencia en el Estadi Johan Cruyff y también tuvo participación, aunque muy reducida, en la Champions League frente a París Saint-Germain y Olympiacos, y en LaLiga contra el Oviedo para enlazar cinco partidos consecutivos sin minutos y volver a tenerlos, aunque de manera testimonial, en Vigo.

Hansi Flick estuvo en el palco del Lluís Companys, junto a sus asistente, Heiko Westermann. El técnico le tiene en gran consideración a Bernal, pero ha optado el de Heidelberg por la prudencia porque no quiere más sustos. Ya desvelamos en su día en SPORT que cuando el centrocampista quería regresar con motivo del Trofeu Joan Gamper en la pretemporada, Hansi Flick le paró y le dijo: "Te quiero para quince años, no para un partido". Y seguro que sucesos como el de Gavi cuando volvió a caer lesionado frenan un mayor protagonismo de Bernal en el club azulgrana. Pero, al final, cada jugador es un mundo.

El seleccionador catalán, Gerard López, habla con Marc Bernal en el Catalunya-Palestina / Valentí Enrich

Por eso era tan importante que Hansi Flick viera in situ una buena versión de Marc Bernal y pudiera convencerse. Este sábado contra el Athletic Club, sin ir más lejos, Frenkie de Jong está sancionado, Gavi sigue en el dique seco y Marc Casadó está bien, pero se perdió el último partido, el de Vigo, por un pinchazo muscular. Es el momento de que Flick también 'libere' a Bernal.