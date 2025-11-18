"A Marc Bernal le vendrá bien este partido, lo importante es que no haya riesgo de lesión"

Catalunya afronta este martes un día histórico a nivel deportivo. La Selecció Catalana se mide a Palestina a partir de las 18:30 horas en quizás el encuentro más especial de los últimos años, un partido benéfico que tiene como máximo objetivo recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza.

Horas antes del encuentro, el capitán de Catalunya, Sergio Gómez, atendió a los medios de comunicación y animó a los últimos indecisos a acercarse el Olímpic Lluis Companys para apoyar al combinado catalán y aportar su granito de arena a la sociedad palestina.

Feliz de representar a Catalunya

El carrilero de la Real Sociedad se mostró "contento de estar otra vez aquí con la selección, de representar a Catalunya". "Intentaremos dar el máximo espectáculo posible y disfrutarlo con los jugadores de Palestina, que vendrán con ganas", explicó.

Sergio Gómez, capitán de la Selecció Catalana / Valentí Enrich

El duelo de esta tarde se encuentra enmarcado en el contexto de una gira internacional de la selección de Palestina con el objetivo de recaudar fondos. En ese sentido, el primer partido se disputó hace unos días frente a Euskadi en San Mamés, por lo que en Catalunya se espera acercarse a las cifras de asistencia del País Vasco.

"Hay presión para Catalunya y para nosotros, para ganar el partido. Seguimos animando a la gente a que venga y se anime, pero es un día más complicado que el día que jugaron contra Euskadi, que fue sábado. Es un partido benéfico, animo a la gente a que intente escaparse a vernos y a apoyar", dijo Sergio Gómez al respecto.

Sergio Gómez y Àlex Cano, futbolistas de Catalunya / Valentí Enrich

Preguntado por su capitanía, se mostró ilusionado: "Afronto con muchísima ilusión representar a la selección catalana y ser el capitán en el partido. Han pasado grandes jugadores por aquí y ser capitán es un orgullo. El míster me ha pedido que organice a los más nuevos, que todo el mundo disfrute". "Es una oportunidad para muchos, que quizás disputen su único partido con Catalunya y lo intentarán disfrutar. El ambiente es muy bueno", apostilló.

Sobre Marc Bernal

Finalmente, se pronunció sobre el estado físico del mediocentro Marc Bernal, único jugador del FC Barcelona convocado con Catalunya. "No hemos podido entrenar todos juntos, pero si está aquí, seguro que está bien", comenzó diciendo.

Sergio Gómez no sabe "cuántos minutos disputará" Marc Bernal frente a Palestina, pero aseguró que el partido le vendrá bien para seguir entrando en dinámica competitiva. "No sé cuántos minutos disputará en el partido, pero es un gran jugador, seguro que le va a venir bien este tipo de partido. Y lo más importante para él y para todos es que no haya ningún riesgo de lesión y que lo disfrutemos".