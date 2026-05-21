Marc Bernal: "Le debo la vida a Flick"

Marc Bernal valoró una temporada que está a punto de terminar a nivel de clubes. Pero no de selecciones. Hay un Mundial a la esquina y no se descarta para entrar en la lista definitiva que el seleccionador español, Luis de la Fuente, dará a conocer el próximo lunes. El centrocampista de Berga está en la prelista de 55 futbolistas y no pierde la esperanza de estar en ella.

Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

"Claro que me gustaría ir, representar a un país es lo máximo para un futbolista y todavía no me descarto", aseguró Marc Bernal en una entrevista al programa 'Catalunya Nit' de Catalunya Ràdio. Y la prueba de que mantiene la ilusión es esta: "De momento no hago planes para el verano hasta que no salga la lista definitiva este lunes".

"No he hecho planes para verano a la espera de la lista"

Aunque una lesión de tobillo interrumpió momentáneamente la gran progresión que estaba teniendo, Marc Bernal está acabando la temporada con mucha fuerza y la ausencia de Fermín, su compañero en el Barça, puede abrirle alguna puerta en La Roja.

Bernal recibió el alta médica a mitades del pasado mes de septiembre, de hecho solo faltó en los primeros tres partidos de LaLiga, pero no fue hasta entrado el mes de febrero que, en ausencia de un Frenkie de Jong en ese momento lesionado, pudo sacar la cabeza en el once titular. Hansi Flick siempre le ha mostrado una gran confianza, pero también ha ejercido de protector. Hasta que el técnico alemán se dio cuenta de que no tenía más sentido seguir dosificando casi al extremo sus minutos.

FC Barcelona

Muy agradecido a Hansi Flick

Marc Bernal ha marcado 5 goles esta temporada y a nivel de selecciones, debutó con la rojita sub-21 en el anterior parón de marzo. Con 18 años (cumplirá los 19 el próximo 26 de mayo) nadie duda que no tardará en ser llamado por la absoluta más pronto que tarde.

Lo que no cambia, ni cambiará, es el agradecimiento que siente por Hansi Flick, el técnico que le hizo debutar y como titular la pasada temporada, precisamente en Mestalla. Luego, llegó la durísima lesión de rodilla que le tuvo 11 meses en el dique seco. Su respuesta a la pregunta por la confianza del entrenador es contundente: "Le debo la vida. Confió en mí cuando solo tenía 17 años y siempre le estaré agradecido".

Bernal y Cubarsí, con la mascota de PortAventura / FC Barcelona

"El año que viene aspiraremos a más"

La temporada con el Barça toca a su fin y Bernal asegura: "Estamos contentos. La Champions se nos escapó por pequeños detalles en una eliminatoria de alto nivel (contra el Atlético de Madrid), pero el año que viene aspiramos a más", fue su decidido compromiso.