Marc Bernal, la incógnita de Flick ante el Atlético

Hansi Flick ha demostrado tener una gran confianza en Marc Bernal. Su incorporación al equipo ha sido paulatina después de la grave lesión de rodilla sufrida en Vallecas a principios de la temporada pasada. El canterano ha cogido ya un pico de forma interesante hasta el punto de exhibirse el pasado sábado frente al Mallorca con un gol de bandera.

Un tanto que tiene un significado mucho más profundo que lo que significó para cerrar el partido con el 3-0. Demostró que el jugador está con fuerza, que su físico le permite cabalgar con velocidad y que puede mostrar su mejor repertorio con el balón en los pies sin ningún tipo de problema.

Bernal, en el partido de la Copa del Rey ante el Racing de Santander en El Sardinero / Dani Barbeito

Flick sacó conclusiones muy positivas de un futbolista al que siempre ha utilizado en la Copa del Rey. Los tres duelos coperos han sido los tres encuentros en que ha salido como titular. Ante Guadalajara, Racing de Santander y Albacete estuvo el once de inicio y ahora el próximo rival es el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de este jueves.

Pendientes de De Jong

El técnico deberá decidir si mantiene su apuesta por Bernal en la Copa ante un rival de la máxima exigencia. Y mucho más con un Frenkie de Jong que anda entre algodones por molestias musculares. A priori, De Jong debe estar disponible para el Metropolitano, pero Bernal también puede ser compatible con el neerlandés.

Flick podría optar por reforzar el centro del campo y no jugar con la pareja Dani Olmo-Fermín de interiores que aportan mucho en ataque, pero no tienen la misma robustez en defensa. Se trata, además, de un partido de ida, por lo que el Barça no tiene necesidad de ir a tumba abierta.

Flick felicita a Bernal después de su actuación ante el Mallorca / EFE

Bernal, De Jong y Olmo o Fermín podrían formar el centro del campo. Incluso también es posible que Olmo sea el media punta y Fermín se desplace a la izquierda, como ha hecho en otras ocasiones, en el supuesto de que Raphinha no se recupere de sus molestias. En este caso, Rashford sería el sacrificado.

En principio, el Atlético de Madrid no saldrá con un planteamiento tan defensivo como de forma mayoritaria muestra el Cholo Simeone ya que necesita una buena renta o, como mínimo, una victoria para ir al Spotify Camp Nou el próximo 3 de marzo con esperanzas de alcanzar la final de La Cartuja. Con un cuadro colchonero de tintes más valientes, Flick no necesitaría abrir tanto el campo con Rashford y Fermín podría moverse por ese flanco zurdo.

Continuidad

En cualquier caso, la mejor noticia para el técnico alemán es contar con alternativas y Bernal es una de ellas. Ha participado en los seis últimos partidos oficiales y en momento delicados, como ocurrió ante el Copanhague, cuando salió con 0-1 en el marcador por un golpe en la cabeza de Eric Garcia y contribuyó en la remontada final por 4-1 aportando un plus de energía en la medular.

Bernal es un futbolista llamado a tener importancia en las grandes citas. Y el duelo del jueves ante el Atlético de Madrid es una de ellas. La incógnita radica en si Flick apostará por él de inicio o se decantará por algún jugador con una dosis mayor de experiencia en partidos de altos vuelos.