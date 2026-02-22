Marc Bernal, ilusiona en el Barça: segundo gol y jerarquía total

Hansi Flick quería equilibrar al equipo tras las dos últimas derrotas y quedaba claro que iba a reforzar el centro del campo con lam introducción de otro pivote junto a Frenkie de Jong. Podía haber jugado Eric Garcia, pero finalmente escogió la solución natural y espera: jugó Marc Bernal y acertó. El canterano blaugrana entró muy bien en el partido aprovechando su segunda titularidad en Liga y cumplió. Mostró su jerarquía y también demostró su potencial marcando el primer gol del encuentro tras un centro de Eric Garcia y llegando desde la segunda línea. El Barça tiene a una estrella en ciernes y a un mediocentro para la próxima década.

A Marc Bernal le ha tocado esperar, quizás demasiado. El cuerpo técnico le ha mimado y dosificado al máximo para evitar una recaída de su lesión de rodilla, que le tuvo un año fuera de los terrenos de juego. El chico ya se veía bien a finales de pretemporada, pero los servicios médicos le frenaron hasta que por fin pudo debutar. Y desde el mes de octubre ha ido dando muestras del talento que ya apuntó durante la temporada pasada, cuando Flick le dio la batuta del equipo con solo 17 años. Ha esperado su oportunidad y no hay duda que está pidiendo a gritos la titularidad.

Ante el Levante, Bernal salió en el once junto a Frenkie de Jong ayudando a dar más posesión al equipo. Es un futbolista que conoce perfectamente los conceptos de la escuela blaugrana y se posiciona a la perfección. Juega muchísimo en vertical y al primer toque y da mucha más velocidad al fútbol ofensivo del equipo. Es el contrapunto ideal para un Frenkie de Jong que suele explotar más sus conducciones para superar rivales y asistir a sus compañeros. Bernal va más al toque y, sobre todo, defensivamente tiene un instinto especial.

Pero hay más. Marc Bernal ya apuntaba maneras como goleador en las categorías inferiores del Barça. Es un jugador que entra muy bien desde la segunda línea y que, a medida que ha ido cogido confianza, se va sumando más al ataque. Ya demostró ante el Mallorca que tiene buena transición y técnica y ante el Levante aprovechó una muy buena asistencia de Erci para avanzarse a la defensa entrando desde la segunda línea. Su físico le ayuda a posicionarse bien entre los centrales y es otro aspecto a explotar.

El Barça está obligado a contar con Marc Bernal a partir de ahora. Sí, hay mucha competencia en el centro del campo, pero el jovencísimo futbolista es quien mejor puede aportar equilibrio y sentido al proyecto Flick. Por condiciones, por colocación y por juego. El alemán no se cortó con él durante el curso pasado. Lo hizo por necesidad y ahora lo debería hacer por rendimiento. Porque lo único que necesita Bernal es acumular minutos para tener más ritmo de juego. Y para eso, debe jugar. Porque la mayoría de cosas que hace, las hace muy bien.