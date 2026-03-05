Impacto Marc Bernal: iguala a Vinicius

Uno de los nombres que más ha resonado en el ecosistema del FC Barcelona durante las últimas semanas ha sido el de Marc Bernal. El canterano ha dado un rendimiento excelente en la sala de máquinas y, aprovechando la lesión de Frenkie de Jong, se ha hecho con un puesto en el once titular. Además, ha destapado con el primer equipo la versión más goleadora que demostró en las categorías inferiores y ya ha marcado cuatro goles en sus últimos cinco partidos.

Se estrenó como goleador ante el Mallorca el 7 de febrero cerrando el marcador y anotando el 3-0 definitivo. Dos jornadas después, frente al Levante, también en el Spotify Camp Nou, fue el encargado de abrir la lata en los primeros compases de un encuentro que también repitió resultado. El martes pasado, en la vuelta de las semifinales de la Copa contra el Atlético de Madrid, los blaugranas se quedaron a las puertas de obrar el milagro en forma de remontada, gracias al doblete de Marc Bernal, quien anotó el primero y el tercero de la noche.

Son ya cuatro los goles que el de Berga ha celebrado con el primer equipo blaugrana, repartidos en los 695 minutos en que se ha vestido de corto a lo largo de estos 25 encuentros. Recordemos que el curso pasado tan solo pudo disputar tres partidos hasta que sufrió una grave rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda. Entonces, acumuló sus primeros 244 minutos con el primer equipo.

Cifras paralelas

Se da la circunstancia de que Marc Bernal ya ha igualado los registros goleadores de Vinicius en su primera temporada con el Real Madrid. El delantero brasileño llegó al club blanco en la temporada 2018/19 y alternó su primer año entre el filial y el primer equipo. En aquel, su primer curso bajo las órdenes de Julen Lopetegui, Santiago Solari y Zinedine Zidane; sumó 1.742 minutos repartidos en 31 partidos y anotó cuatro goles (Valladolid y Alavés en Liga y Melilla y Leganés en Copa).

Así pues, el centrocampista del Barça ya ha marcado los mismos tantos que el '7' del Real Madrid durante sus respectivas primeras temporadas en la élite. Eso sí, Bernal con la mitad de partidos y con tres meses de competición más por delante todavía.

Pero hay más. El plan Marc Bernal le ha salido a la perfección a Hansi Flick porque el centrocampista también ha dado equilibrio al equipo. Los números no engañan y el Barça, con Bernal sobre el césped, solo ha encajado seis goles durante toda esta temporada. El medio blaugrana no solo aprovecha su faceta ofensiva sino que recupera balones, da sentido al juego y mueve bien la pelota. Da ese equilibrio que tanto demandaba Hansi Flick cuando el equipo comenzó a titubear. Va para jugador grande.