Marc Bernal: "He aprendido mucho de la lesión"

Sin ninguna duda, uno de los fichajes del FC Barcelona para la temporada 2025/26 será el de Marc Bernal. El futbolista formado en La Masia fue el escogido por Hansi Flick para ubicarse en el mediocentro del equipo durante el inicio de la temporada, pero una grave lesión de rodilla en la segunda jornada le hizo perderse toda la temporada. Hoy cumple la mayoría de edad y ya piensa en su reaparición para el siguiente curso.

Su estreno con el primer equipo fue contra el Valencia en Mestalla y Bernal confesó en una entrevista concedida a Barça One lo que le dijo Flick antes de debutar. "Sobre todo, que confiase en mí, que hiciese lo que ya sabía hacer, que él ya confiaba en mí. Me dio la oportunidad de jugar como titular en el primer partido de Liga. Si a mí me dices cuando llegué en la pretemporada que iba a ser así, no me lo habría creído".

Demostró un nivel altísimo y fue titular en las tres primeras jornadas, como si llevase toda la vida haciéndolo. "El primer partido, el del debut, durante los primeros minutos estaba nervioso, pero es normal. Luego, con los minutos o, incluso, en Vallecas, ya tranquilo. Y ellos, aún más, ya se ve que no tienen miedo", añadió.

Al respecto de la lesión, Marc Bernal comentó que "ha sido muy jodido, pensaba que no me serviría de nada, pero me ha servido: he aprendido mucho a ser fuerte e intentar no pensar cuando las cosas no van bien". De hecho, el catalán comentó que "hubo momentos en los que no tenía ganas de entrenar, solo de irme a casa y dormir todo el rato. Había días que no tenía ganas de nada y, al final, tienes que sacar algo de dentro o alguien que te ayude para seguir luchando porque es duro y largo".

El '28' blaugrana consideró que "lo que más nos define es cómo jugamos con la edad que tenemos. Para mí, todos están a un nivel que no los puede parar nadie". Y, preguntado por Lamine Yamal, con quien ha compartido todo el camino desde las categorías inferiores hasta el primer equipo -ambos son del 2007- explicó que "a Lamine desde pequeño ya se le veía y cuando llegó aquí, desde el primer día ya casi marca un gol".