Marc Bernal, ante su gran oportunidad: el pivote del Barça es suyo

Marc Bernal estuvo en el grupo de futbolistas de apoyo en la concentración previa de España al Mundial, pero no entró en la lista definitiva. Sí logró debutar con la absoluta en un amistoso ante Irak (1-1) y semanas antes, lo había hecho con la 'rojita' sub-21. No hay mal que por bien no venga y no estar en la cita mundialista (tiene muchos años por delante para conseguirlo) le ha permitido arrancar la pretemporada como no pudo hacer el pasado año por culpa de la terrible lesión de rodilla. Y después de un merecido descanso, lo que tampoco consiguió hace dos años. El de Berga acabó la pasada campaña siendo importante para Hansi Flick y más que lo será en el arranque de la 2026/2027 si no hay contratiempos. Con Frenkie de Jong lesionado, Marc Casadó con un pie fuera y Gavi de vacaciones junto al resto de campeones mundialistas, no hay duda del papel primordial que le espera a Bernal.

Marc Bernal ha empezado la pretemporada como un tiro / FCB

Benjamin Kugel, muy atento

El de Berga es muy consciente de ello. Su físico es privilegiado y no ha pasado desapercibido para el nuevo integrante del cuerpo técnico del FC Barcelona, Benjamin Kugel. Además de la elasticidad y una zancada que supera líneas defensivas rivales, y de mucho trabajo en el centro del campo, aporta una llegada que ya evidenció la pasada campaña, cuando marcó cinco goles y recordó sus inicios en el club blaugrana.

La lesión de rodilla de Frenkie de Jong, que le hizo jugar con molestias los dos últimos partidos con Países Bajos en el Mundial antes de caer eliminado, no 'pinta' a que vaya a solucionarse en un breve espacio de tiempo, más bien lo contrario. La pasada campaña, la irrupción de Bernal llegó cuando el neerlandés estaba lesionado, luego le quitó el puesto, pero el de Berga fue quien acabó jugando los últimos partidos. Marc siempre ha sido un futbolista muy apreciado por Hansi Flick, quien le ve unas cualidades, tanto técnicas como físicas, imprescindibles en el fútbol de hoy en día.

Marc Bernal, por lo tanto, se encuentra ante la temporada que pueda relanzarle definitivamente. Solo necesita que las lesiones le respeten, pues de calidad y sentido táctico del juego va sobrado el centrocampista catalán. A sus 19 años todavía le queda por aprender. La generación de 2007 no son solo Lamine Yamal y Pau Cubarsí, campeones del mundo por méritos propios, también merece mencionarse con mayúsculas un Marc Bernal que contempla la próxima temporada con ilusión y optimismo.

No jugó contra el Europa por unas pequeñas molestias

Marc Bernal no tuvo minutos en el partido de entrenamiento que enfrentó el viernes al FC Barcelona contra el CE Europa por una pequeñas molestas. Por la mañana se había ejercitado con normalidad y se decidió que no jugara por precaución.