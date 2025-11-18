Marc Bernal explica el consejo que le dio Hansi Flick para el partido Catalunya - Palestina

Marc Bernal jugó este martes en el partido de la Selecció Catalana contra Palestina en Montjuïc. Fue su debut en la absoluta catalana y en la grada había un espectador con mucho interés en su rendimiento, el técnico del FC Barcelona, Hansi Flick.

Al finalizar el encuentro, Bernal explicó el consejo que recibió del técnico alemán que le observó con atención: “Sí, me ha dicho que aprovechara el partido de hoy. También hicimos un partido el jueves, sobre todo para encontrarme mejor, para ir cogiendo ritmo y eso es lo que he hecho y aprovechar al máximo”, explicó Bernal en la zona mixta.

Hansi Flick le pidió que “aprovechara el partido” para coger ritmo y encontrar mejores sensaciones

El debut con la absoluta catalana fue un momento especial para Marc: “Sí, la verdad que muy especial. He tenido la suerte de estar en la Sub-12, en la Sub-16 y hacerlo hoy con la Absoluta, después de tantos años y la forma en que lo hemos hecho, la verdad que es un orgullo”.

Otro de los temas que abordó Bernal fue la despedida de Montjuïc del equipo blaugrana y el inminente retorno al Camp Nou, un regreso muy esperado tanto por jugadores como por aficionados contra el Ahtletic este fin de semana: "Es una noticia que yo creo que es un orgullo... Hoy hay un sentimiento para todos que lo vamos a aprovechar y vamos a pasar grandes noches allí”.