Marc Bernal aún no entrena y es duda ante el Celta de Vigo

La semana en Can Barça arranca con noticias que invitan a la calma. Marc Bernal todavía no ha vuelto a entrenar con el grupo. El centrocampista continúa recuperándose de la lesión que le ha mantenido dos semanas apartado del equipo y, por ahora, sigue sin pisar el césped junto a sus compañeros.

Pese a que en los servicios médicos del club se estimó que la baja sería de unos diez días en un primer momento, en el club han preferido ir con calma y no forzar. El jugador se lesionó en el partido ante el Atlético de Madrid tras sufrir un esguince en el tobillo izquierdo. De hecho, ni siquiera entró en la convocatoria para el duelo de vuelta cuando técnicamente podía hacerlo, una señal clara de que el cuerpo técnico quería evitar riesgos.

Hansi Flick ya confirmó en rueda de prensa que no se iba a correr ningún riesgo con él, dado que se le considera una pieza clave e imprescindible para el tramo final de la temporada, en el que el Barça debe confirmar el título de liga. Por ahora, Bernal sigue trabajando al margen y su regreso a los entrenamientos con el grupo tendrá que esperar.

Uno de los regresos más esperados

Su ausencia es un contratiempo importante para Hansi Flick, que ve cómo uno de los mejores centrocampistas del equipo sigue sin estar disponible. Bernal ha sido uno de los nombres propios en esta etapa, un futbolista que ha sorprendido a todos por su rendimiento. Llegó desde las categorías inferiores y ha dado un paso adelante importante, hasta el punto de ganarse ficha del primer equipo y dos renovaciones que demuestran cómo la entidad azulgrana confía en él.

En los últimos días también se habló de una posible reunión entre su agente y Mateu Alemany, coincidiendo con un partido europeo. Sin embargo, fuentes consultadas por SPORT restan importancia al encuentro y lo califican como una charla habitual para comentar la situación del mercado.

Por ahora, con Bernal aún sin regresar a los entrenamientos, el equipo sigue pendiente de recuperar a una pieza importante en un momento clave de la temporada.