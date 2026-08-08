Fermín, sobre Araujo: "Es una pena, porque es un capitán, pero ojalá vuelva la temporada que viene"

Fermín López, que se ha estrenado esta pretemporada tras superar la fractura del quinto metatarsiano que lo dejó sin Mundial, ha comparecido en la sala de prensa después del triangular, donde ha hablado sobre la salida de Araujo al Liverpool. "Ha venido a despedirse. Es una pena, porque es un capitán y tengo buena relación con él. Lo ha decidido para seguir creciendo y ojalá vuelva la temporada que viene", apuntó el mediapunta.

El onubense ha provocado el penalti decisivo en el primer partido contra el Nottingham Forest, mientras que Flick ha optado por darle descanso en el segundo ante el Udinese. Fermín ha reconocido que aún no está al 100%. "Bien. Me queda coger el ritmo, pero me he encontrado bien. Tenía ganas de jugar. Ha sido un verano muy duro, pero ya estoy bien y con ganas de esta temporada", detalló el andaluz, que no se quiso pronunciar sobre la posible marcha de su compañero Ferran Torres: "No quiero entrar en eso, porque no tengo la información necesaria. Es buen compañero y un amigo; espero que decida lo mejor para él".

Fermín tampoco ha querido mojarse sobre la llegada de Rodri, que ha optado por jugar en el FC Barcelona tras ser el MVP del Mundial. "Lo mismo (que con Ferran), no tengo toda la información. Rodri es un grandísimo jugador, pero que no está en el club. Lo que Deco y la dirección deportiva decidan estará bien y, si tiene que pasar, pasará", zanjó el onubense.

"Ebrima e Iker son los chicos de La Masia que más me han sorprendido"

Marc Bernal también ha comparecido ante los medios de comunicación después del triangular en Udine, en el que el FC Barcelona ha ganado un partido, contra el Nottingham Forest (0-1), y ha perdido otro, ante el Udinese (1-0). El centrocampista de Berga ha analizado ambos encuentros, en los que han participado jugadores del filial y del juvenil. "Hay muchos de nosotros de La Masia porque hay muchos que estuvieron en el Mundial, pero nos estamos enfocando bien para lograr los objetivos que queremos", explicó el jugador de 19 años.

Marc Bernal, jugador del FC Barcelona / Dani Barbeito

Bernal ha sido titular de nuevo, como ya lo fue en el primer amistoso contra el Birmingham City. En aquel entonces, el de Berga jugó 62 minutos, mientras que este sábado ha disputado 73 antes de ser sustituido por Tommy Marqués, uno de los muchos canteranos que han participado con el primer equipo. "Me han sorprendido todos, incluso los que no han venido a Udine. Me quedo con Iker Rodríguez, el portero que no ha debutado, y Ebrima", reconoció Bernal.

El jugador de 19 años apunta a ser muy importante con la lesión de Frenkie de Jong y la inminente salida de Casadó, al que se ha referido tras el triangular. "Se dicen muchas cosas, algunas son verdad y otras, no. Desear a los que se van y a los que llegan mucha suerte", apuntó Bernal, que no se asusta con la competencia, que podría incrementar si fructifica la llegada de Rodri: "Mi intención es estar disponible para cuando me llegue la oportunidad".