Marc Bernal: "Todo lo que se dice de De Jong es pura mentira"

Si algo tiene Frenkie de Jong es que en el vestuario crea total unanimidad entre sus compañeros, de puertas para afuera ya es otro tema. El último en rendirse a su talento ha sido Marc Bernal, quien le tiene como un ejemplo y referente en su evolución y mejora como centrocampista del FC Barcelona.

"Todo lo que se dice de él es pura mentira. ¿Críticas? Le veo entrenar, le veo jugar y es una pasada. No solo lo pienso yo, lo hemos hablado con algunos compañeros, que los primeros días subíamos al primer equipo y era el que más nos sorprendía por la técnica que tiene. La velocidad también me sorprendió mucho. Y lo más importante, que no perdía ni una pelota", comentaba Marc Bernal en una entrevista concedida al 'Diari Ara'.

Precisamente, el neerlandés firmó este miércoles la extensión de su contrato que finalizaba el 30 de junio por tres temporadas más: hasta 2029. El tercer capitán del FC Barcelona, con su renovación, cumplirá una década desde que aterrizó en la capital blaugrana procedente del Ajax de Amsterdam. Su ascendencia dentro del grupo va cada día a más y es uno de los referentes del de Berga.

"Del equipo, me fijo en Frenkie, Pedri u Olmo. Tienen mucha calidad e intento aplicar lo que hace, ni que sea un poco. De fuera, me fijo en los de mi posición, como Rodri o Zubimendi, por ejemplo, que están en la selección", apuntaba el '22' del Barça.

El rol del centrocampista

A pesar de que Bernal comenzó su etapa en las categorías inferiores del Barça mucho más adelantado, ha logrado asentarse en el primer equipo como mediocentro. "Cuando era pequeño jugaba de punta, después estuve unos cuantos años de mediapunta y en el Cadete B hice un cambio, sobre todo de altura, Pol Planas me probé de pivote y ahí me he quedado", recordaba en el 'Ara'.

"Con el modelo actual me siento muy cómodo. Jugando solo o con doble pivote. Es cierto que contra el PSG jugué unos minutos de mediapunta, pero creo que era por las circunstancias. Me adapto bien a las diferentes situaciones. Creo que tengo bastante margen de mejora. De momento, lo que quiero es volver bien e ir cogiendo ritmo poco a poco", explicaba el canterano.

Bernal, que recientemente también prolongó su vinculación contractual con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2029, también dijo en la citada entrevista que es la posición en la que más cómodo se ve, aunque pueda parecer lo contrario: Quizá desde fuera no se ve así. Yo me lo miro desde dentro y pienso que si juego de '6' se me hace más fácil que si, por ejemplo, me ponen de lateral. No sabría decírtelo, me siento cómodo así".

El momento del equipo

El Barça se marchó al parón de selecciones con dos derrotas consecutivas: frente al Paris Saint-Germain en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League por 1-2, pero en un partido muy competido contra el vigente campeón de Europa, y un estrepitoso 4-1 ante el Sevilla en la 8ª jornada de LaLiga.

"Todos podemos tener días malos. Es verdad que tenemos que mejorar, incluso ganando. Creo que este parón de selecciones nos ha ido bien para relajarnos un poco. Tengo claro que lo tiraremos adelante, comenzando por el partido de este fin de semana", aseguró.

Por lo que respecte a la plaga de lesiones que está sufriendo el equipo (actualmente hay ocho futbolistas de baja), Bernal, resignado, no supo encontrarle un motivo: "No sé muy bien qué decirte porque no soy experto. No sé si es cuestión de mala suerte o no. Pienso que son cosas del fútbol. Es una putada, para los jugadores, para los clubes y para el equipo", concluyó.