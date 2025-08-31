Marc Bernal, decepcionado: tendrá dorsal del filial

El Barça está apurando los últimos días del mercado de fichajes para ajustar su plantilla. Como ya se sabía, la prioridad era inscribir a los jugadores con los que ya contaba Hansi Flick, el último Szczesny este mismo sábado, dando salida a los que no entraban en los planes del técnico alemán. Y en medio de este trasiego de operaciones se ha encontrado Marc Bernal.

El joven centrocampista ultima su puesta a punto mientras supera la grave lesión de rodilla que lo ha mantenido en el dique seco toda una temporada. Su recuperación va muy bien, hasta el punto de que en can Barça están rebajando las expectativas pese a que ya tiene el alta médica. Han conseguido que Marc se quede al margen de la lista de convocados de España para el Mundial Sub20, y también han frenado el interés del Real Betis que quería contar con su cesión para reforzar la nómina de futbolistas de Manuel Pellegrini en el centro del campo.

El Barça se ha negado en redondo en dar luz verde a esta operación, pues quiere controlar la progresión de Bernal para que su regreso a los terrenos de juego sea gradual y sin poner en peligro su recuperación. El propio Marc tampoco estaba convencido con esta posibilidad pues su deseo es consolidarse en el Spotify Camp Nou consciente de que todo, empezando por Hansi Flick ven en él el futuro mediocentro del equipo.

Sabor agridulce para Marc

Pese a todo, Bernal arranca el curso con un sabor agridulce porque toda esta confianza por parte de los técnicos, de la que es consciente, de momento no se puede traducir en su consolidación en el primer equipo. De momento se va a dosificar su entrada en el equipo para que vaya cogiendo la forma sin correr riesgos. Pero además, como consecuencia indirecta de los problemas de inscripción, Marc se quedará sin dorsal de la primera plantilla, a no ser que haya un movimiento de última hora.

Las urgencias del club y las inscripciones pendientes (falta de la Roony Bardghji) han impedido que se pueda cumplir la promesa hecha al centrocampista de Berga que soñaba con lucir uno de los dorsales del primer equipo. Es un detalle menor pues a sus 18 años es cuestión de tiempo que se haga con uno de ellos, pero sin duda se trataba de un aliciente extra para él después de tantos meses de trabajo en solitario.

Pese a todo, Hansi Flick sigue teniendo muy presente a Bernal, no en vano fue él quien apostó por el canterano cuando tenía 17 años. De hecho, se espera que empiece a entrar en las convocatorias del equipo tras el próximo parón de selecciones. La primera oportunidad será para el duelo del 13 o 14 de septiembre frente al Valencia.