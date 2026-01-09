Marc Bernal, ¿debut y cambio de paradigma?

Marc Bernal jugó casi media hora ante el Athletic en el que fue su debut en una Supercopa de España. De nuevo en un escenario propicio, con el partido decidido, para que vaya cogiendo ritmo poco a poco. Fue solo un pasito más que dejó sobre todo una noticia: Flick optó por él antes que por Casadó, ¿un cambio de tendencia o una decisión producto del contexto del encuentro?

Todavía es pronto para sacar conclusiones ya que, si cogemos como punto de partido los últimos 8 encuentros ligueros, el duelo copero ante el Guadalajara y la Supercopa, la distancia de minutos es mínima. Bernal (184 minutos) está cada vez más cerca de Casadó (220'). Ninguno de los dos lo tiene sencillo para tener continuidad, porque por delante tienen a De Jong e incluso Eric Garcia, que ha sido un recurso importante para Flick como mediocentro. Y todo esto con Gavi lesionado.

Flick ha sido honesto durante toda la temporada con la situación de Bernal y qué planes tenían para él tras superar una lesión tan grave. En el Gamper le dijo “te quiero para 15 años, no para un amistoso" y después recomendó que no fuera con la sub'21 una vez ya había sido convocado. Un mensaje de calma que mantiene pero que ya empezó matizando a finales de 2025 cuando dijo que estaba viendo una gran mejora en los entrenamientos.

Fechas claves

Marc Bernal fue recuperando protagonismo de forma progresiva tras su regreso. Su primera titularidad llegó el 29 de noviembre ante el Alavés, partido en el que disputó 45 minutos. Posteriormente, el centrocampista sumó 28 minutos frente al Betis, 46 ante el Guadalajara y otros 25 para cerrar el año liguero en La Cerámica contra el Villarreal. En total, Bernal acumuló presencia en cuatro encuentros consecutivos, aumentando su participación tras la lesión sufrida en Vallecas y entrando de nuevo en la rotación del equipo. Ante el Espanyol no tuvo minutos pero frente al Athletic volvió a sentirse protagonista.

De momento, Bernal está dejando momentos prometedores como ante el Betis, donde dejó claro que puede darle otra dimensión al mediocampo en su mejor versión. A su juego minimalista (es de los mejores jugando a un toque) añade un arranque muy potente con el que rompe líneas con facilidad. De momento, se le nota que aún tiene que recuperar el ritmo y también un punto de velocidad en sus acciones.

"Lo que me está costando es el ritmo"

Él mismo lo reconocía a mediados de octubre en una entrevista a L'Esportiu: "Lo que me está costando más es el ritmo sobre todo. Y después alguna cuestión táctica concreta, por ejemplo cuándo saltar a la presión en un momento determinado, que tienes que interiorizar. Pero eso también lo atribuyo al ritmo, a coger el timing". En la misma entrevista, Bernal reconocía dos aspectos en los que había estado trabajando durante la rehabilitación.

El primero, "el tronco superior". "Yo tenía claro desde el principio que quería ponerme más fuerte y lo hablamos con los readaptadores. Entonces, sobre todo al inicio del proceso de rehabilitación, cuando no puedes correr, solo hice trabajo de gimnasio y eso se nota. Cuando ya salí al campo, muchos días hacíamos doble sesión, también trabajábamos el fin de semana, y creo que sí se me ha notado".

No fue el único aspecto: "Una cosa que quería mejorar era mi forma de correr, para ganar un punto de velocidad, y lo he ido haciendo con vídeos que me iban enseñando. A través de los vídeos analizas la manera de colocarte, de estar más activo, y lo intento aplicar". Flick, de momento, sigue dándole momentos para que vaya cogiendo confianza. El alemán quedó prendado del futbolista desde que llegó al club. También Guardiola, que tras descubrirlo en pretemporada en un City-Barça, dijo: "Me ha parecido un jugador extraordinario. La forma en que juega, cómo controla el balón, sabe cuándo correr, cuándo presionar, cuándo avanzar. Muy bueno".