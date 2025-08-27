Marc Bernal cuenta los días para su regreso

Justamente hace un año, el 27 de agosto de 2024, Marc Bernal veía truncada su progresión como jugador del primer equipo de forma cruel. En un desafortunado choque con Isi Palazón en los últimos instantes de partido entre el Rayo Vallecano y el Barça, el de Berga se rompía el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda. Ahora, después de un largo proceso de recuperación, su vuelta está cada vez más cerca.

Ha sido el propio jugador quien ha subido una 'storie' en su cuenta de Instagram en la que citaba su publicación después de la lesión en Vallecas. Lo más significativo de esto son los emoticonos que ha añadido el canterano azulgrana: un reloj de arena y la flecha con la palabra 'back'. Con esto, Bernal muestra al mundo que cuenta los días para regresar a una convocatoria y volver a sentirse futbolista.

En este sentido, el jugador ya tiene el alta médica y según ha avanzado el programa 'Què t'hi jugues!' de SER Catalunya, la previsión es que el mediocentro de 18 años vuelva a entrar en un lista después del primer parón de selecciones. Así pues, Bernal estará disponible para Flick de cara al partido de la cuarta jornada de LaLiga ante el Valencia, que se disputará el fin de semana de 13-14 de septiembre.

'Storie' de Marc Bernal. / MARC BERNAL

El apoyo de Flick

Desde su llegada a Barcelona y viendo los problemas del club para fichar, Hansi Flick no dudó en fijarse en los jugadores de la cantera azulgrana. En la demarcación de mediocentro, el técnico alemán probó a Marc Bernal y Marc Casadó durante la gira de pretemporada. El de Berga aprovechó la oportunidad y se hizo con la titularidad en los primeros partidos de LaLiga.

La lesión fue un palo duro para el centrocampista de La Masia, pero desde entonces ha gozado del apoyo y la confianza del entrenador y del cuerpo técnico. Flick le ha cuidado, le ha esperado y le ha mantenido integrado en la dinámica del primer equipo. En la pretemporada no se quisieron correr riesgos dada su edad y la larga carrera que le espera. El de Berga está más que ilusionado con su regreso a los terrenos de juegos, aunque su incorporación será progresiva. Todo con el objetivo de que el jugador vaya ganando ritmo competitivo poco a poco hasta que vuelva a estar al 100%.