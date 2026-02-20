Marc Bernal, un contrato obsoleto en el Barça

Marc Bernal se ha convertido en un jugador ya de pleno derecho de la primera plantilla. Es uno de los centrocampistas que está entrando en la rotación tras superar su grave lesión de rodilla y Hansi Flick y la dirección deportiva están convencidos de que puede marcar una época como pivote en el Barça. El club blaugrana se estaría planteando ya una nueva renovación del futbolista como premio a su rendimiento y equipararlo así al salario de sus compañeros. 'Marca' explica que el Barça está decidido a dar un paso adelante desde el punto de vista económico y 'SPORT' puede confirmar que estas negociaciones se iniciarían una vez acabada la temporada y con los objetivos ya conseguidos.

Bernal renovó contrato con el Barça en septiembre del año pasado. Fue un gesto del club blaugrana, que mantuvo su propuesta de renovación una vez se confirmó su grave lesión de rodilla. En ese momento, las dos partes pactaron un contrato hasta el 2029, más corto de lo previsto, pero con una cláusula de 500 millones de euros. Si el futbolista hubiese rendido a tope, las cifras hubieran sido distintas, pero el contrato salarial final fue bastante comedido con la promesa de una ampliación y mejora en función del rendimiento.

Y Marc Bernal ya ha mostrado que está listo para optar a la titularidad a pesar de que Hansi Flick le ha mimado y parado en muchas ocasiones. Le han protegido para intentar que no hubiese problemas en su rodilla, aunque sus últimas participaciones no dejan dudas de que está en plenas condiciones para tener más minutos. Marc ha dejado detalles bestiales en sus minutos de juego y se va a ir a un paso más en las próximas semanas. Está destinado a ser el mediocentro del Barça titular y la apuesta es muy clara por encima de Marc Casadó, futbolista que no es tan del gusto del cuerpo técnico.

El canterano blaugrana tuvo ofertas para irse en el mercado de enero en forma de cesión, pero Flick no quiso que saliera. Es consciente que puede ser un jugador importante en el tramo decisivo del curso y un perfil muy diferente en el centro del campo. Bernal también apostó por el Barça a pesar de que, incluso, tenía alguna propuesta Champions y está recogiendo sus frutos.

La idea del Barça es ampliar su vinculación uno o dos años más y recortar sus diferencias salarias con vistas a una próxima temporada en la que Marc debe dar el salto definitivo en el primer equipo.