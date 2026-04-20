Marc Bernal, a contrarreloj contra el Celta

Marc Bernal no se ha entrenado todavía con el grupo a pesar de que está muy recuperado del esguince de tobillo que sufrió en el partido liguero frente al Atlético de Madrid del Metropolitano el 4 de abril (1-2). El centrocampista de Berga había recuperado la titularidad tras notables actuaciones y mostrarse muy acertado de cara al gol (suma 5 dianas esta temporada), pero su regreso a la convocatoria para el partido de este miércoles en el Spotify Camp Nou ante el Celta está en el aire.

Marc Bernal: "Es una persona muy cercana y eso se agradece de un entrenador" / Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

Dependerá de sus sensaciones y de si aparece junto al resto de sus compañeros en los dos entrenamientos de esta semana previos al choque contra los vigueses. La máxima que se tiene tanto desde los servicios médicos como desde el staff técnico es la de no precipitarse y actuar con la máxima precaución. Es decir, esperar hasta que esté del todo recuperado y sin necesidad de forzar la máquina.

El regreso de Frenkie de Jong al equipo también influye en esta cautela, además del hecho de que LaLiga está encarrilada con los 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de 21. Sí hubo más debate en la eliminatoria europea de la Champions League frente al Atlético de Madrid, en partidos a cara o cruz, aunque finalmente se quedó sin participar. Incluso llegó a formar parte de la expedición azulgrana al Metropolitano, pero fue el futbolista descartado y vio desde la grada la victoria del equipo (1-2) sin el premio de la remontada.

Contratiempo en su mejor momento

Marc Bernal tiene ganas de volver a jugar, pues el de Berga se encontraba en un gran momento de forma cuando llegó este contratiempo en forma de esguince de tobillo. Sus destacados partidos con el equipo azulgrana también le permitieron debutar con la selección española sub-21. Quedan todavía partidos por delante y si no puede ser el regreso este miércoles ante los de Claudio Giráldez, habrá que esperar a los próximos compromisos, comenzando por la visita a Getafe de este sábado.

Hansi Flick ha demostrado tener una gran confianza en Marc Bernal, un futbolista que tiene que 'lidiar' con una altura de 1,93 metros y estar todavía en etapa juvenil, con 18 años. Durante la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió, el centrocampista, como explicó en una entrevista a SPORT, ha estado enfocando su trabajo en ganar masa muscular y velocidad. Los resultados están ahí y ya hay ganas de volver a verlo sobre el terreno de juego.