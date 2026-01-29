Marc Bernal tiene claro su futuro en el Barça

Marc Bernal fue la nota más positiva del duelo de Champions ante el Copenhague. Su salida al campo fue clave para que el Barça tuviese más fluidez en el juego y demostró que es un pivote válido para optar a la titularidad en este equipo. Bernal está plenamente recuperado y ahora solo le queda coger el ritmo jugando muchos minutos. El Barça tiene aquí un jugadorazo, que ha tomado una clara decisión de futuro.

El canterano blaugrana estaba satisfecho al terminar el encuentro de Champions. Por la clasificación y por su rendimiento personal. En estas últimas semanas se ha hablado mucho de su futuro porque tiene numerosas y grandes ofertas encima de la mesa, pero el jugador dejó muy clara su decisión tras la victoria: "Mi plan siempre ha sido quedarme en el Barça y eso será así", comentó.

Bernal no escondió que está cumpliendo un sueño al jugar como blaugrana y que se ha preparado durante todos estos años en el fútbol base para poder triunfar en el Camp Nou: "Este es el club de mi vida. Este es mi escudo favorito y esto será siempre así", afirmó con contundencia.

El Barça nunca ha dudado de Marc Bernal. De hecho, se le ofreció la renovación una vez se confirmó su grave lesión de rodilla en un gesto claro de que en el club había plena confianza en que podía convertirse en un futbolista de primerísimo nivel. Y Bernal firmó a largo plazo con una cláusula de 500 millones de euros.

Sí que es cierto que la gestión de su lesión le ha dejado con menos minutos de lo esperado hasta ahora. La competencia es dura en la zona media del equipo, pero Bernal había jugado poco hasta ahora y muchos clubs habían llamado al Barça para pedir su cesión o, incluso, negociar algún traspaso millonario. El Barça dudó sobre cederle para que cogiera ritmo de juego, pero Flick se negó. Y es que el alemán tiene claro que Bernal es un futbolista 'top' y puede competir por la titularidad.

El alemán elogió su partido, pero incidió en que aún debe dar un último paso en su mejora física. Una mejora que ahora solo puede llegar si le dan continuidad con minutos para llegar a la mejor forma posible en el tramo decisivo de la temporada. Es el pivote ideal para el Barça.