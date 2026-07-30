Marc Bernal: "La Champions es el objetivo desde siempre"

Marc Bernal ya no se conforma con esperar su oportunidad. El centrocampista del FC Barcelona encara la nueva temporada con la convicción de que puede convertirse en una pieza importante para Hansi Flick después del crecimiento experimentado el pasado curso. En una entrevista concedida a TV3 desde la concentración del Barça en Inglaterra, el futbolista de Berga dejó claro que se siente preparado para asumir más protagonismo, habló de la ambición del vestuario por conquistar la Champions League y recordó algunos de los momentos que han marcado su todavía corta carrera.

Después de completar una temporada de crecimiento constante, en la que disputó 33 partidos oficiales y marcó cinco goles, Bernal afronta la pretemporada con la máxima confianza: "Mi objetivo es intentar coger mi mejor nivel posible y jugar los máximos minutos para ayudar al equipo".

Marc Bernal en la pretemporada / FCB

"Me veo como titular"

Preguntado directamente sobre si se ve como titular, el canterano no dudó en responder con rotundidad: "Yo creo que sí. Cada uno tiene que tener confianza en sí mismo y en todo lo que puede aportar al equipo".

Sus opciones de protagonismo aumentan además por la ausencia de Frenkie de Jong, que continúa recuperándose de la grave lesión de rodilla sufrida durante el Mundial.

Más allá de los objetivos individuales, Bernal dejó claro que el gran reto colectivo del Barça vuelve a ser conquistar la Champions League: "Es el objetivo desde siempre. La Champions todo el mundo la quiere conseguir. Nos vemos con fuerzas y somos un buen grupo para lograrla. Es por lo que trabajamos cada día".

Orgulloso del papel del Barça en el Mundial

Bernal también valoró el protagonismo de los jugadores blaugranas en el reciente Mundial conquistado por la selección española. El centrocampista participó en uno de los amistosos previos al torneo y siguió después la competición desde casa: "Me quedé impresionado por su nivel. Que haya ocho jugadores del Barça en la selección quiere decir que tenemos un grupo muy bueno y eso es muy positivo".

La entrevista también dejó espacio para recordar uno de los momentos más especiales de su etapa en La Masia. Bernal eligió el espectacular lanzamiento de falta que marcó en la LaLiga Promises ante el Real Madrid como el mejor gol de su vida: "Fue en la LaLiga Promises, tendría unos 12 años. Era contra el Madrid, ganamos el torneo con Pau, Lamine... Qué golazo. No he vuelto a marcar ninguno así".