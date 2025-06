Marc Bernal, más cerca de su regreso

Una de las grandes expectativas y esperanzas para la temporada 2025/26 en clave blaugrana es el regreso de Marc Bernal. El joven canterano sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo justo al inicio de la temporada, dejándole sin opciones de demostrar su calidad con el primer equipo. No obstante, el futbolista formado en La Masia ha trabajado muy duro en los últimos meses para llegar a punto al nuevo curso.

"Ha sido muy jodido, pensaba que no me serviría de nada, pero me ha servido: he aprendido mucho a ser fuerte e intentar no pensar cuando las cosas no van bien. Hubo momentos en los que no tenía ganas de entrenar, solo de irme a casa y dormir todo el rato. Había días que no tenía ganas de nada y, al final, tienes que sacar algo de dentro o alguien que te ayude para seguir luchando porque es duro y largo", expresaba en una reciente entrevista concedida a 'Barça One'.

La confianza del club en Bernal es total y así se lo demostraron cuando le ofrecieron la renovación al poco de sufrir la lesión antes mencionada. La dirección deportiva y el 'staff' técnico, encabezado por Hansi Flick, piensan en él como un refuerzo de lujo para el centro del campo a partir de la próxima temporada. Por ello, la idea es que ya esté en plenas condiciones para comenzar la pretemporada con el resto de sus compañeros dentro de, exactamente, un mes.

Marc Bernal sigue entrenando para recuperarse de su lesión / Instagram

Marc Bernal, a pesar de encontrarse ya inmerso en su correspondiente periodo vacacional, ha publicado esta mañana una imagen en su perfil de Instagram. En ella, se le ve entrenando en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, realizando ejercicios de balón, junto a dos emoticonos ('soon', es decir: pronto).