Marc Bernal, un año después y un regalo inminente

El pasado lunes 9 de septiembre de 2024, hoy hace justo un año, Marc Bernal entraba en un quirófano del Hospital de Barcelona para ser intervenido por el doctor Joan Carles Monllau, y bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça, de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo. Ya en ese momento se especificó en el comunicado del club un tiempo de recuperación estimado de 12 meses.

El primer mensaje

Tras la operación, saldada con éxito, el futbolista mostraba un mensaje de esperanza en sus redes sociales: "Un día menos para volver a disfrutar de lo que más me gusta. Gracias a todos por el apoyo".

Empezaba de esta manera un via-crucis que, un año después, está muy cerca de finalizar. La interminable estancia en la cama de un hotel, las horas y horas de piscina primero y después gimnasio, el momento de pisar el verde, la emoción de volver a darle al balón, de empezar a hacer parte del entrenamiento con el grupo, para después completarlo, y por fin, el alta médica el pasado 10 de agosto.

Pero le faltaba lo más importante, el alta competitiva, es decir, el ok del staff técnico para regresar a las convocatorias y a los partidos. La idea del club siempre fue hacerlo coincidir con el año de la operación, es decir, con el día de hoy, y así se lo fueron explicando al futbolista, con unas ganas 'locas' de reaparecer. Como desveló SPORT, Bernal le pidió a Hansi Flick jugar el Gamper y el técnico, un padre deportivo para los canteranos, le miró a los ojos y le dijo: "Te quiero para 15 años, no para un partido".

El alta competitiva no suele anunciarse de manera oficial, pero sí se materializa con el nombre del futbolista en la lista de convocados. Y es de esperar que el de Marc Bernal, que está como una moto y que incluso ha crecido durante este tiempo, aparezca el domingo por la mañana en la relación de los jugadores citados para enfrentarse, horas después, al Valencia.

Se cierra el círculo contra el Valencia

Un partido muy especial, pues será el primero de esta Liga con el calor la afición azulgrana, después de haber jugado el equipo los tres primeros fuera de casa. El cuadro che, además, fue el rival en el debut oficial de Marc Bernal con el equipo de su vida y sus sueños, en aquella ocasión en Mestalla. Lo hizo como titular, con la plena confianza de un Hansi Flick al que le afectó sobremanera la lesión de su pupilo semanas después en Vallecas.

Marc Bernal debutó en Mestalla / JAVI FERRANDIZ

El Valencia cerrará el círculo, así se espera, aunque lógicamente el regreso del centrocampista de Berga será progresivo. Gavi volvió 11 meses tras su lesión y Bernal lo hará un año después. Toda precaución es poca y más con el ejemplo del sevillano, ahora de baja por un problema en el menisco de la rodilla operada que preocupa en la entidad.

Lo más importante es que Marc Bernal ya está al final del túnel, que el año se le habrá hecho largo pero ha pasado y ya le espera, de nuevo, la emoción de sentirse futbolista.