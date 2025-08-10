Marc Bernal ya tiene el alta médica después de superar la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante prácticamente un año. El centrocampista, que se encontraba en la fase final de su recuperación, fue evaluado ayer por los servicios médicos del club en un extenso examen médico en el que se confirmó que su estado físico es excelente y la evolución de su lesión es muy satisfactoria.

Sin embargo, este alta médica, salvo sorpresa, no implica un regreso inmediato a la competición. Según el protocolo interno establecido por el área médica, se considera recomendable esperar un periodo de 365 días desde la fecha de la operación antes de que el jugador vuelva a disputar un partido oficial. Este criterio es una medida de precaución para minimizar cualquier riesgo de recaída y garantizar que el futbolista vuelva con totales garantías.

Así pues, quien tiene la decisión final sobre su reincorporación a los encuentros corresponde ahora a Hansi Flick. El técnico alemán, en coordinación con los médicos del club, evaluará si Bernal tendrá minutos antes de cumplirse el año estipulado o si se mantendrá la prudencia hasta alcanzar dicho plazo. Formará parte de la convocatoria para el Trofeo Joan Gamper, aunque, como ya informamos en Sport, la cautela es total y no se quieren correr riesgos con el centrocampista de Berga.

En cualquier caso, el alta médica supone un paso clave en la recuperación de Marc Bernal. El futbolista ya se entrena prácticamente sin restricciones y, aunque su vuelta a la competición se gestione con cautela, la evolución apunta a que, una vez superado el tiempo de espera, podrá rendir al máximo nivel y volver a entrar en los planes de un Hansi Flick que quedó completamente enamorado de la calidad del centrocampista. La prioridad, tanto para el cuerpo técnico como para el propio jugador, es que su regreso sea definitivo y sin contratiempos.