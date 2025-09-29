Marc Bernal: "Ahora no es importante jugar, no hay prisa"

El FC Barcelona y Marc Bernal seguirán caminando juntos unos cuantos años más. El club hizo oficial este lunes la renovación contractual del centrocampista formado en La Masia por cuatro temporadas más: hasta el 30 de junio de 2029. De esta manera, blinda a uno de los futbolistas con más presente y futuro tras superar la durísima lesión que le mantuvo un año fuera de los terrenos de juego cuando se estaba afianzando en el primer equipo.

"El día de hoy es el más especial y bonito de mi vida. Hace dos años me lo dices y no me lo creo. Es lo que buscamos todos los jugadores que hemos crecido aquí y espero estar muchos años más", explicaba el futbolista de Berga en la oficina comercial del FC Barcelona, acompañado de su familia.

Queda lejos ya la rotura del ligamento cruzado anterior y la lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda que sufrió en Vallecas el 27 de agosto de 2024. El centrocampista del Barça reconoció que estuvo "en un pozo", pero lo que hizo el club fue "algo muy especial para mí y mi familia y se lo debo todo al club de mi vida".

La confianza de Flick

Durante la temporada pasada, con las salidas de Gündogan y Oriol Romeu, además de la lesión de Frenkie de Jong; el canterano fue la opción escogida por Hansi Flick para ubicarse en el mediocentro del equipo con un rendimiento más que notable. Hasta la 3ª jornada en que se rompió. "Sí que ha sido un año muy duro, pero desde el primer momento me ha sorprendido la actitud de todo el club, de los compañeros, los técnicos y muy agradecido. Al final verlos cada día me lo ha hecho más fácil", explicaba Bernal ante los medios de comunicación.

En este proceso, Hansi Flick ha sido una persona muy importante. "Ser tan joven y jugar lo que jugué... En pretemporada no me lo creía y los tres partidos oficiales que juegue me encontré muy bien y tengo que estarle agradecido", apuntó. Además, explicó que el entrenador blaugrana "me ha sorprendido desde el primer momento: vino a visitar al hospital y ha estado muy cerca en todo momento"; así como también quiso tener unas palabras sus "amigos, familia, club, fisio (Borja)..."

Con ficha del primer equipo y el dorsal '22' en la espalda, Bernal entra plenamente en los planes de Hansi Flick para la nueva temporada. El técnico alemán no tuvo ninguna prisa en acelerar el proceso de recuperación del futbolista. “Te quiero para 15 años, no para un amistoso”, le dijo cuando ya se sentía preparado para tener algunos minutos frente al Como en el Trofeu Joan Gamper. Sin duda, esta temporada será importante en la sala de máquinas blaugrana.

Tras un año en la enfermería, el de Berga volvió a sentirse futbolista redebutando el 14 de septiembre frente al Valencia. Disputó los últimos nueve minutos y aún tuvo tiempo de asistir a Lewandowski en el 6-0 definitivo. También saltó al terreno de juego de manera testimonial en la última jornada ante el Real Oviedo.

¿El nuevo Busquets?

Recientemente, Sergio Busquets ha anunciado que se retirará cuando finalice la temporada americana, dentro de un par de meses, y colgará las botas como futbolista del Inter Miami a los 37 años. Son muchas las voces que trazan un paralelismo entre lo que hizo el histórico futbolista del Barça y lo que podría llegar a hacer Bernal como blaugrana. Sin embargo, nuestro protagonista quiere recorrer su camino y escribir su propia historia.

"Es un referente para mí, ha sido uno de mis ídolos y sobre todo una persona increíble. Cuando me lesioné, recibí un mensaje suyo cuando me lesioné y me hizo muy feliz. Estamos hablando de Sergio Busquets, que es una leyenda y hay muchos pasos hasta llegar a ser como él. Cada uno tiene que seguir su camino", respondía Marc al hilo de las comparaciones con el de Badia del Vallès.

No es el único en quien Bernal se fija para seguir mejorando y aprendiendo como futbolista. "Al ser el Barça aprendes de todos, pero para mí, en este momento, Pedri es un jugador en el que me fijo mucho", concluyó en su comparecencia.