Marc Bernal y Joan Garcia acuden a entrenar en el día de descanso

Marc Bernal y Joan Garcia han acudido esta mañana a entrenar a la Ciutat Esportiva en el último día de descanso. El centrocampista del Barça, que disputa mañana a las 18:30 horas con la selección catalana el encuentro contra Palestina en el Estadi Olímpic Lluís Companys, continúa con su puesta a punto para recuperar el tono e ir entrando progresivamente en los planes de Hansi Flick. Por su parte, el portero de Sallent apunta a regresar a la titularidad contra el Athletic.

El futbolista de Berga ha seguido el ejemplo de Casadó, quien fue el único jugador del primer equipo que se ejercitó el pasado viernes en las instalaciones del club. Ambos tienen la oportunidad de ser titulares el próximo sábado contra el Athletic Club, pues De Jong está sancionado tras ver la doble amarilla en el duelo contra el Celta y la presencia de Pedri a día de hoy es toda una incógnita.

Bernal, antes del duelo liguero contra los bilbaínos, tiene el reto de representar a Catalunya en el encuentro contra Palestina en la 'montaña mágica'. El centrocampista y el Barça decidieron que era beneficioso jugar 45 minutos en el choque de este martes para que vaya recuperando sensaciones y ritmo de juego. Además, el pasado jueves, el futbolista de 18 años ya disputó unos minutos en un partidillo con el filial.

El de Berga, pese a que acumula dos meses con el alta médica tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió en agosto de 2024, solo ha participado en cinco partidos en lo que llevamos de temporada, en los que ha sumado 32 minutos. Pese a que el futbolista desea tener más oportunidades, Flick y su cuerpo técnico han optado por ir con cautela con el centrocampista.

Por otro lado, Joan Garcia, que empezó a entrenar con el grupo en el reestreno del Spotify Camp Nou, apunta a regresar a la titularidad este sábado. El guardameta de Sallent se ha perdido nueve encuentros desde su lesión el pasado 25 de septiembre contra el Real Oviedo y en todos ellos el Barça ha encajado. Además del encuentro contra el Athletic, el portero llegará para el crucial choque de Champions frente al Chelsea, donde el conjunto catalán se juega muchas opciones de entrar en el top 8.