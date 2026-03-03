Marc Bernal redescubre su poder goleador: 4 goles en 6 partidos

Marc Bernal se ha convertido en uno de los nombres propios de este tramo de temporada en el centro del campo y hoy lo ha vuelto a demostrar anotando un doblete. Tras la lesión de Frenkie de Jong, el jugador de Berga ha asumido la responsabilidad de llevar la batuta del equipo y lo está haciendo, por ahora, a un nivel excelso y demostrando que aquella actuación magistral en Vallecas antes de lesionarse de gravedad no fue casualidad. Después de superar sus propios problemas físicos, el futbolista ha regresado al cien por cien y está mostrando un gran momento de forma, no solo en la salida de balón, también llegando al área con peligro, donde está explotando una faceta que muchos desconocían y en la que se desempeña de maravilla.

De hecho, Bernal ya apuntaba maneras como goleador en las categorías inferiores del Barça. Es un centrocampista que ataca muy bien desde la segunda línea y que, a medida que gana confianza, se suma más al ataque. Hace unas semanas atrás, ante el Mallorca, dejó detalles de su capacidad para conducir y romper líneas, y frente al Levante volvió a demostrar su inteligencia llegando desde atrás con una decisión impropia de un mediocentro defensivo. Su físico y su imponente altura le permiten imponerse y colocarse bien entre centrales, tal y como ha hecho para anotar el 1-0.

Un gol que da esperanzas

Su gol ha sido clave para mantener viva la ilusión de una posible remontada. Gracias a su tanto y al de Raphinha, el Barça se ha marchado al descanso con un 2-0 que ha cambiado el ánimo del partido y hacía creer al estadio. Más allá del resultado final, Bernal ha demostrado que está más que listo para dar un paso al frente cuando el equipo más lo necesita.

Más tarde, en el minuto 73, y con la épica del VAR, el futbolista de Berga ha anotado un brutal doblete para dar vida al Barça en su intento por lograr una épica remontada. De hecho, Flick ya confió en él el curso pasado por necesidad y ahora lo hace por rendimiento. Bernal necesita minutos para seguir creciendo, porque la mayoría de decisiones que toma sobre el campo suelen ser las correctas. Y ha demostrado que las expectativas del club estaban plenamente justificadas.