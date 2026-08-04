Marc-André Ter Stegen (34 años) rompe su silencio y envía un recado tras dejar el Barça: "Estoy en plena forma, muy contento de poder disfrutar estando en el campo y jugando sin problemas"

Marc-André Ter Stegen ya es, oficialmente, nuevo jugador del Ajax. El guardameta alemán jugará cedido por el Barça durante una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, en el que será su segundo préstamo consecutivo como blaugrana.

El alemán abrirá en Ámsterdam, bajo las órdenes de Míchel, que ya lo tuvo la temporada pasada en Girona donde aterizó en el mercado invernal también en forma de cesión, un nuevo capítulo en su carrera con el objetivo de recuperar la continuidad bajo palos.

Tras hacerse oficial la operación, el internacional alemán concedió sus primeras declaraciones a los medios del club neerlandés, donde se mostró ilusionado por el reto y quiso lanzar un mensaje tranquilizador sobre su estado físico después de un último año marcado por las lesi

"Las cosas buenas llevan su tiempo. Al final todo salió bien y estoy feliz de estar aquí", aseguró Ter Stegen, reconociendo que la negociación se alargó más de lo previsto por diferentes cuestiones, entre ellas aspectos fiscales sobre su ficha y quién tenía que asumirla que retrasaron el cierre definitivo de la cesión.

El portero explicó también qué le llevó a aceptar la propuesta del Ajax. "Cuando hablé por primera vez con Jordi Cruyff, sentí inmediatamente que era la opción correcta. Conozco al entrenador y también a Daley Blind. Pude hablar con ellos sobre el proyecto y fueron muy convincentes", afirmó.

El Ajax ficha a Marc ter Stegen cedido por el FC Barcelona / AJAX.NL

Reto personal y colectivo

Ter Stegen dejó claro que el objetivo del conjunto de Ámsterdam va mucho más allá de pelear por la Eredivisie. "Queremos devolver al Ajax a la cima. Es un club con una historia enorme y un prestigio internacional muy grande. Confío en que será una buena temporada", señaló.

Uno de los aspectos que más preocupaban tanto al Ajax como al entorno del jugador era su estado físico. Después de disputar únicamente dos partidos durante su cesión al Girona por una lesión en los isquiotibiales, el alemán aseguró encontrarse totalmente recuperado.

"En el Barça empecé un poco más tarde que en el Ajax, pero llevo entrenando desde el 2 de julio. Estoy en plena forma y muy contento de poder disfrutar estando en el campo y jugando sin problemas", afirmó con rotundidad, dejando claro que, a nivel físico, estaba en perfectas condiciones para jugar también en Barcelona donde la apuesta total del club es y será Joan Garcia desde su fichaje la temporada pasada.

El consejo de Frenkie

Durante la entrevista también apareció Frenkie de Jong, exleyenda del Ajax, en un vídeo dándole la bienvenida. El alemán respondió entre risas: "¡Es mi agente! Frenkie conoce muy bien Ámsterdam. Siempre es honesto y sus palabras me dieron mucha tranquilidad. Es bueno saber que estoy en buenas manos".

Ter Stegen también tuvo palabras para Julian Brandt, otro de los fichajes del Ajax este verano. "Es un gran futbolista y una gran persona. Si seguimos haciendo este tipo de incorporaciones y mantenemos la base del equipo, nos espera una gran temporada".

El guardameta afronta ahora un curso clave para volver a sentirse importante después de perder protagonismo en el Barça. "Siempre fue una sensación especial venir a jugar a este estadio. Me parecía precioso. Ahora estoy muy feliz de poder llamar al Johan Cruyff Arena mi casa", concluyó.