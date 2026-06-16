Maradona no brilló en la inauguración del Mundial 1982 en el Camp Nou: "Tuvo jugadas buenas pero muy pocas"

13 de junio de 1982. Barcelona se vistió de gala para inaugurar el Mundial de España. Si la final de aquella Copa del Mundo se disputaría en el Bernabéu la inauguración tuvo lugar en el Camp Nou.

Unos 100 mil espectadores en el Estadi del Barça y más de mil seiscientos millones de espectadores en todo el planeta disfrutaron con una ceremonia inaugural emotiva.

Lo más relevante fue el canto a la concordia en un mundo conflictivo y la imagen de un niño con un balón des del que salía una paloma de la paz.

El presidente de la FIFA Joao Havelange, los reyes de España así como el presidente de la Generalitat Jordi Pujol presidían un palco en el que había ganas de que el balón empezara a rodar.

Así lucía el Camp Nou en la inauguración del Mundial 82 / Archivo

Todo estaba preparado para que Diego Armando Maradona se erigiese como el mejor jugador del mundo. El Pelusa se quedó fuera de la convocatoria de la anterior Copa del Mundo que ganó Argentina.

El elenco de futbolistas que dirigía César Menotti era parecido al del Mundial 78 con el refuerzo increíble del que sería el nuevo genio del fútbol mundial.

El Barça había concretado un fichaje en el que estuvo trabajando durante más de dos años. Tras la marcha de un crack estelar como Cruyff, la directiva de Núñez buscaba una estrella de una dimensión parecida,.

El Barça ya contaba con el mejor centrocampista del momento, Bernd Schuster, y acababa de firmar al jugador más desequilibrante y espectacular de aquellos tiempos.

Maradona y Núñez el día que Diego firmó por el Barça / Zoltan Czibor

El Barça pagaba más de mil millones de las antiguas pesetas por un jugador mágico. La coincidencia hacía que Diego se estrenaba en el Mundial en el que sería su casa.

Los aficionados barcelonistas acudieron en masa con la intención de disfrutar del primer partido del Mundial con un aliciente único.

Maradona ilusionaba pero en aquella época no se podían seguir por televisión los partidos del fútbol argentino y el interés estribaba en comprobar si lo que se hablaba de Maradona era cierto.

En el Barça los informes de Rodri que reveló Sport no dejaban lugar a la duda. El fichaje de Maradona era un acierto total pero los culés querían verlo 'in situ'.

Las expectativas no se cumplieron ya que Bélgica ganó (1-0) con gol de Vandenberg y Maradona no pudo brillar como se esperaba.

Maradona fue frenado por la selección belga / Archivo

El mediapunta argentino estrelló en el larguero un libre directo espectacular pero más allá de esto no apareció demasiado en un partido gris del combinado dirigido por Menotti.

Los belgas maniataron a Maradona sin necesidad de aplicar un típico marcaje individual agresivo de la época como haría unos días más tarde Gentile en el Italia-Argentina.

El centrocampista del Anderlecht Coeck lo controló bien y aunque en los primeros minutos tanto Diego como Kempes y Ramón Díaz parecían inspirados todo fue un espejismo.

Fue un preludio de un Mundial aciago para Maradona que sufrió marcajes que hoy en día serían imposibles de ver. Al margen de la violencia que sufrió el talentoso mediapunta zurdo, su excesiva ansiedad por destacar le pasó factura. Con la perspectiva del tiempo podemos concluir que a sus 21 años era un gran proyecto de crack pero todavía estaba verde para brillar en un torneo de esta dimensión.

Las portadas de nuestro diario en 1982 con Maradona como protagonista / Sport

Johan Cruyff fue uno de los ilustres espectadores que presenció el partido inaugural en el Camp Nou. Cuestionado sobre el jugador que tenía que llenar el vacío que él había dejado hace cuatro años, el holandés respondió lo siguiente: "Maradona me gustó. Tuvo jugadas buenas, pero muy pocas, ya que no le dejaron. Bélgica va a dar más sorpresas"

El Camp Nou había sido remodelado para llegar en las mejores condiciones al Mundial. El nuevo aforo del templo blaugrana era de 120 mil espectadores aunque esta capacidad no se estrenó hasta el trofeo Joan Gamper.

En el Mundial el Camp Nou ofrecía la posibilidad de reunir 100 mil espectadores.Además del encuentro inaugural, en el campo del Barça se disputaron estos partidos: Polonia-Bélgica (3-0), Bélgica-URSS (0-1), URSS-Polonia (0-0) y el Italia-Polonia (2-0).

Maradona jugó dos temporadas en el Barça / Josep Maria Arolas

Maradona volvería a jugar en este campo tres semanas del Argentina-Bélgica en el Trofeo Joan Gamper. Este debut tampoco fue el esperado ya que el Barça empató (0-0) con el Internacional de Porto Alegre y no se clasificó para la final ya que los brasileños se impusieron en los penaltis.

Estos dos partidos fueron un presagio real de la corta etapa de Maradona en el Barça. Dos años convulsos marcados por una lesión y una supuesta hepatitis. Pero esta ya es otra historia.