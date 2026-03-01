Mar Ballester, viuda de Carles Miñarro, recuerda afectuosamente al 'Doc' un año después de su fallecimiento: "Lo vivió poco, pero cumplió su sueño y lo disfrutó muchísimo"

Hace ya un año que nos dejó el que fuera médico del primer equipo masculino del FC Barcelona, Carles Miñarro. La noticia se supo pocos minutos antes del inicio del partido de liga que debía enfrentar al Barça con Osasuna, que se terminó suspendiendo ante el impacto en la plantilla y por respeto a la familia del 'Doc', como se le conocía entre los jugadores. Fue el 8 de marzo de 2025 y ahora, casi un año después, su viuda, Mar Ballester, ha abierto las puertas de su casa al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio para recordar la figura de Miñarro.

"El domingo está reservado y el lunes, también", comentaba su esposa, que explicaba que la familia tiene pensado dedicarle las jornadas a su malogrado marido y padre. "Cada uno lo lleva a su manera. Yo, cuando es una fecha señalada, le mando una nota de WhatsApp que queda en mi estado, porque es como si le mandara una carta. Voy a un grupo de duelo y me lo comentaron, y aunque no soy muy buena escribiendo, te libera un poco", comenta. Otro de los puntos de conexión es el fútbol, pasión que compartía con su hijo, por eso no deja de ir a los partidos del Barça.

Carles Miñarro atendiendo a Gavi en el partido de Liga FC Barcelona-Alavés / Alejandro García / EFE

Revela que la sensación que le quedó es la de "un vacío enorme" y que pasó "de tenerlo todo, a no tener nada de repente", algo que "te cambia la vida radicalmente". Obviamente, no pensaba que podría ocurrir lo que sucedió, en parte porque Miñarro se había hecho pruebas recientes y habían salido todas positivamente, además de no tener ningún hábito tóxico y hacer "la tira de deporte".

Una vida dedicada a la medicina deportiva, hasta llegar al primer equipo

Se conocieron en los viajes en tren de regreso de la facultad de medicina, aunque lo que más le llamó la atención fue "su forma de ser, su constancia y su humanidad", además de ser "un manitas" que podía arreglar cualquier cosa que se estropease.

La voluntad de Miñarro siempre estuvo relacionada con el deporte, ya que desde sus tiempos de estudiante se vinculó al mundo del deporte: "En la facultad que se apuntó al grupo de fútbol sala y cuando se lesionaba alguien, actuaba él. Después estuvo en el CAR, hizo el máster del Barça, entro al fútbol sala del club y luego, al fútbol grande". A partir de aquel momento, la entidad se convirtió en una familia: "Estaba muy a gusto y aprendió muchísimo", señalaba.

Sergio Lozano compartió esta imagen con el doctor Miñarro en sus redes sociales / Sergio Lozano

La oportunidad de ascender al primer equipo, con Flick, llegó en verano de 2025, aunque al principio no lo tenía claro: "Comportaba más viajes... pero decidimos que sí porque era su ilusión. Quizás lo vivió poco, pero cumplió su sueño y lo disfrutó muchísimo", revela Ballester, aunque asegura que "no traía a casa temas de la faena", más allá de alguna camiseta de tanto en tanto.

La conexión del 'Doc' con los jugadores

La conexión con algunos jugadores de la plantilla venía de lejos, como en el caso de Dani Olmo, con quien compartía un cariño especial: "Coincidió con su padre en el Sabadell, que era entrenador. Hemos seguido en contacto y siempre se tuvieron mucho aprecio mutuo", apunta.

Dani Olmo junto al doctor Carles Miñarro. / X

El día de la muerte de Miñarro

La muerte de Carles fue todo un evento inesperado para todo el mundo. Su viuda comenta que aquel día ella regresaba a casa de un congreso, mientras que su marido estaba en un hotel, cuando de repente le llamaron desde el club: "Me preguntaron si era su mujer y me dijeron que no se encontraba bien y que si podía ir".

Acudió al lugar con su hermana porque "le parecía muy raro", pero de camino le llamó el mismísimo presidente Joan Laporta para darle la noticia: "Me confirmó que se había filtrado a la prensa que Carles había muerto y que le sabía muy mal darme la noticia por teléfono".

Sobre que saliera su nombre antes de conocer la noticia, Ballester recuerda que fue "doloroso" y revela que "sus hijos se enteraron por la televisión". Respecto al Barça, reconoce que "lo hicieron bien porque retuvieron al forense y yo me había equivocado de hotel con los nervios", algo que le permitió ver a su marido antes que se lo llevaran y tener la oportunidad de poner un cierre, pese a la celeridad de los sucesos, algo que sus hijos no pudieron disfrutar.

"Nunca piensas que te tocará a ti o que te llegará cuando seas mayor. En esa época nos planteábamos comprar una casita en Sant Joan de les Abadesses... teníamos proyectos para cuando nos jubiláramos, pero ya nada, ni ganas", continua acerca de la "sensación de vacío" que le quedó tras la muerte de Miñarro.

Carles Miñarro con sus hijos y su mujer. / ·

Finalmente, de la experiencia queda el aprendizaje: "Tenemos que vivir el momento, no haremos planes de futuro y vivimos el día a día", sigue su Ballester. Pese a la trágica noticia, tiene un recuerdo bonito de las muestras de afecto de muchos: "El cariño de tanta gente y compañeros y el reconocimiento que tuvo. No evitaremos la muerte de Carles, pero este apoyo tan inmenso que ni él sabía no lo olvidaremos nunca. Estamos muy agradecidos por los comentarios", sentenciaba su mujer.