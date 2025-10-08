Manu Carreño atiza a Flick para elogiar a Deco en la pugna con la RFEF: "Ha tenido la diplomacia que le faltó a Hansi"

La convocatoria de Lamine Yamal para disputar los encuentros de clasificación para el Mundial del verano que viene sigue trayendo cola, pese a que finalmente el joven canterano se queda en Barcelona debido a la lesión en el pubis que arrastra y que solamente le dejó participar unos minutos en la victoria ante la Real Sociedad y el partido completo en la derrota contra el PSG en Champions League.

Desde que el seleccionador español, Luis de la Fuente, anunció sus convocados para este parón de octubre y figuraba el nombre del '10' azulgrana en la lista, las reacciones han ido llegando desde el club con un mensaje claro de no estar de acuerdo con la decisión de 'robar' al jugador tras perderse ya cuatro partidos con el Barça.

El entrenador alemán denunciaba una falta de protección al de Rocafonda por parte de De la Fuente y la RFEF, mientras que el riojano denunciaba una clara falta de empatía de su homólogo alemán al haber vivido la realidad de una selección en el pasado, en su caso la alemana, además de sentirse con el derecho de poder hacerlo al haber completado los 90 minutos del partido ante el equipo parisino.

Lamine, decepcionado tras caer contra el PSG / Valentí Enrich / SPO

Más tarde, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, trataba el tema desde una perspectiva algo más conciliadora: "En el fútbol y en la vida nos tenemos que poner al lado del otro para entender las cosas. Es normal que Flick se enfadara", comentaba en una entrevista en 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio. Por eso, añadía, le parece normal "que el seleccionador, que quiere ganar todos los partidos y clasificarse para el Mundial, convoque a los mejores futbolistas posibles".

Ahora ha sido el presentador de 'El Larguero' de la Cadena SER y 'El Desmarque' de Cuatro, Manu Carreño, quien ha opinado sobre el tema desde la perspectiva de los medios en Madrid. El periodista ha apuntado que el directivo "ha tenido la diplomancia que le faltó a Hansi Flick" al comentar que "entiende el cabreo de un entrenador cuando está en su club y un jugador vuelve con molestias de la selección".

Además, indicaba que Deco "intenta entender las dos posturas", un hecho a resaltar dado que "hubiera sido mucho más fácil si se hubiera hecho por ambas partes", también por parte de la Federación, pese a que fue "Hansi Flick quien abrió esta polémica".

Deco: "Hay que mejorar la comunicación entre clubes y selecciones" / ·

Finalmente, se sinceró y reveló que "no le gusta lo que está viendo últimamente" por parte de los clubes con las convocatorias para sus selecciones: "Tengo la sensación de que últimamente los clubes están empezando a mirar a las federaciones con otros ojos, unos ojos de 'cuidado, no sé si debería cederte a mis jugadores porque igual están con alguna molestia y con el calendario muy cargado... pues igual se van a acabar lesionando'", apuntaba.

Sin embargo, piensa que "es un error" porque no se puede pretender que "las selecciones se planten en el Mundial así...", y que hay que disputar antes las rondas clasificatorias con los mejores jugadores posibles, como se ha hecho siempre.