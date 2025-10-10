Manolo Márquez: "Los equipos le han cogido el tranquillo al Barça de Flick"

La derrota del FC Barcelona en el Sánchez-Pizjuán sigue trayendo cola. El cuadro azulgrana firmó un partido con muchas más sombreas que luces y fue superado con autoridad por un Sevilla que no atraviesa el mejor momento de su historia. Aunque es muy pronto para sacar conclusiones, el 4-1 en Nervión, sumado a la derrota en la Champions frente al PSG, generan algo de incertidumbre sobre las posibilidades de que el cuadro azulgrana arrase este curso en todas las competiciones.

Mucho se ha hablado en las últimas horas de los segundos años de Hansi Flick, pues el técnico alemán afronta ahora una temporada decisiva que puede confirmar la solidez de su proyecto en el Barça. Sobre todo ello se pronuncia Manolo Márquez, extécnico de Las Palmas, figura destacada del fútbol catalán y socio del club azulgrana desde hace casi 50 años que atiende a SPORT en una entrevista que podréis leer al completo a partir de la semana que viene.

Manolo Márquez, exentrenador de Las Palmas y del fútbol catalán, posa para SPORT / Valentí Enrich

"Me divierte ver al Barça"

Lo primero que deja claro Manolo Márquez, actualmente entrenador del FC Goa de la Superliga India, es que se "divierte mucho viendo al Barça": "Me divierto mucho viendo su fútbol, cosa que actualmente me cuesta. Me lo paso muy bien viendo al Barça". Sin embargo, el mítico entrenador del fútbol catalán también ve una debilidad en el equipo de Hansi Flick y cree que los rivales están sabiendo aprovecharla tras un año en el que el Barça daba respeto a los rivales.

"Si tengo que decir una parte negativa es que ahora, con tanta información, tanto vídeo y tanto no sé qué, los equipos contrarios le van cogiendo el tranquillo. La gente dice 'no, es que se ha ido Iñigo Martínez'. Pero yo no creo que sea una cuestión de que se haya ido Iñigo Martínez, yo creo que es una cuestión de que ahora ya los equipos, con esa defensa tan adelantada, te hacen ocasiones muy fácil, y como no estés bien, como no presiones bien...", comienza diciendo Márquez sobre esta segunda temporada de Flick en el banquillo azulgrana.

Iñigo, presentado a lo grande con el Al Nassr / Al Nassr

El técnico catalán, en ese sentido, insiste en que "tiene que estar todo muy coordinado porque ahora los equipos ya lo tienen pillado": "Prácticamente el delantero centro ya no cuenta. Ahora los que cuentan son los que llegan por detrás, desde las bandas. Y claro, al Barça eso le está costando romperlo".

Pero Manolo Márquez confía y mucho en que Flick pueda encontrar soluciones. "Yo creo que Flick le tiene que dar una vuelta a eso, y creo que lo va a hacer, si quiere conseguir buenos resultados. Yo lo veo más un equipo de ganar competiciones de larga duración que partidos de Copa y de Champions, que con un partido malo, como pasó con el Inter de Milán el año pasado, que jugando muy bien le metieron cuatro, te puedes ir a la calle", añade el preparador catalán.

"No veo al Barça de Flick por encima del Madrid de Xabi Alonso"

Con ocho jornadas ya disputadas, el Real Madrid de Xabi Alonso lidera la clasificación con 21 puntos tras sumar siete victorias y una sola derrota. El Barça de Hansi Flick, por su parte, es segundo con 19 puntos con las mismas derrotas pero con un empate más y, por lo tanto, una victoria menos. Pero LaLiga es una competición de fondo y Manolo Márquez no ve a uno por encima del otro.

Eso sí, cree que la situación no es nada dramática ni para madridistas -que cayeron goleados en el derbi- ni para azulgranas -que perdieron en el Sánchez-Pizjuán-. "No, no veo por encima ni a uno ni a otro. Creo que va a ser una competición competida, y yo con lo que alucino es que tanto el Barça como el Madrid han perdido un partido, y ya con eso matan a todo el mundo. Esto pasa a ser de lo más fantástico a la catástrofe más grande", analiza el exentrenador de la UD Las Palmas.

Pedri se mostró dolido tras perder contra el Sevilla / Dani Barbeito

También rompe una lanza en favor del resto de equipos, dejando claro que las quejas de Barça y Madrid sobre los arbitrajes no se sostienen: "A a mí este fútbol moderno no me acaba de convencer. Las redes sociales, el VAR que vino para hacer justicia... En algunas cosas hace justicia, pero al final lo siguen manejando personas humanas. No puede ser que cada vez que gane el Madrid sea por el árbitro, o cada vez que gane el Barça sea por el árbitro, o cada vez que pierda uno de los dos también sea por el árbitro. Es decir, sin árbitro no habría fútbol. Es una cosa que lo lleva todo en sí".

Precisamente hablando del fútbol actual, Manolo Márquez plantea una metáfora para hacer ver que la realidad (en este caso con los arbitrajes) es muy diferente dependiendo del punto de vista desde el que se mire: "Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Pues para mi padre era Di Stéfano. Para una persona que yo conocí en el fútbol base de Las Palmas, Tonono, era Johan Cruyff. Para Menotti, argentino, era Pelé. Para mí era Maradona. Y para la mayoría es Messi. Pero es que es imposible comparar épocas".

"Este fútbol de hoy, para mí es muy difícil de compararlo con el fútbol de antes. De estas polémicas, estos programas que lo único que generan son violencia... Veo poco de deporte y mucho de negocio", sentencia el técnico.

¿Durará Flick en el banquillo azulgrana?

El banquillo azulgrana es uno de los más exigentes de Europa. En un club llamado a ganar todas las competiciones año tras año, el desgaste que puede sufrir un entrenador es enorme, argumento que explicaría por qué el FC Barcelona no logra mantener durante muchos años al mismo técnico. Véase Luis Enrique, un Pep Guardiola que lleva un montón de años en el City...

Flick acabó desesperado con el juego de su equipo y el arbitraje en Sevilla / Dani Barbeito / SPO

Al respecto se pronuncia Manolo Márquez, que asegura que "son costumbres en Inglaterra (y ahora ya menos)" pero "no en España": "Antiguamente, hasta no hace mucho, los entrenadores duraban muchísimos años en los equipos. En España, tanto en Primera División, Segunda, antes Segunda B, ahora Primera Federación, Segunda Federación... Cada año hay más cambios de entrenador, y más que en Primera, sobre todo en Segunda. El caso de Simeone es la gran excepción, y ahora también el de Pellegrini, que lleva muchos años en el Betis, pero no es muy habitual. Ahora lo normal es un par de temporadas y ya".

Centrándose en Hansi Flick, el que fuera entrenador 'pío-pío' no se atreve a apostar por cuántos años durará en el Barça. "Lo de Flick es que no te lo puedo decir. Yo creo que el desgaste de entrenar a este tipo de equipos es muy, muy grande. También en el Madrid, aunque ahora haya tenido a Ancelotti, pero todos los equipos. A mí de Flick me gusta mucho la manera de dirigir al grupo. Un poco alemana, quizás, muy estricto. Y no sé cuánto tiempo puede durar en una plantilla esto. Evidentemente que en los clubs grandes lo importante es ganar, ganar y ganar. Pero yo, viendo jugar al Barça, me divierto. Y al final, eso también es importante, más allá de ganar o perder, pero esto es un espectáculo y a mí me gusta ver jugar al Barça", concluye sobre el futuro del alemán y el estilo de juego que ha implantado.