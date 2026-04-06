Manolo Lama, sin piedad con Lamine Yamal: "A este chaval la fama le ha llegado muy pronto"

El gesto de Lamine Yamal sigue trayendo cola. Pese a que su partido ante el Atlético de Madrid fue realmente bueno, de lo mejor del Barça sobre el terreno de juego, hay quienes cuestionan su gestión de las emociones, tras la reacción al término del encuentro.

Lamine Yamal no celebró el gol de Lewandowski. Fue uno de los momentos más sorprendentes del encuentro, porque pese a la alegría de los azulgrana, al de Rocafonda le sucedía algo. Los blaugranas se llevaron el triunfo sobre la bocina y sumaron tres puntos que pueden ser definitivos para el desenlace de LaLiga después de la derrota del Real Madrid en Mallorca. Los catalanes son, todavía, más líderes con siete puntos de ventaja sobre los blancos tras obtener una victoria por 1-2 con goles de Rashford y Lewandowski.

¿Qué le pasaba a Lamine?

Pero algo pasaba con el delantero formado en La Masia, que acabó explotando con el pitido final. Las imágenes de DAZN captaron como Lamine Yamal enfilaba el túnel del Estadio Riyadh Air Metropolitano muy enfadado, y señalando con el dedo algún aspecto del terreno de juego. El entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, fue el encargado de calmarlo de camino al vestuario.

"No lo sé, estaba un poco enfadado. Es normal, lo ha dado todo y no ha podido marcar. Claro que es emocional. Ahora está en el vestuario y está mejor. No tiene nada que ver con el juego, lo ha dado todo", explicó Hansi Flick en la rueda de prensa cuando fue preguntado por los periodistas por el episodio que protagonizó Lamine Yamal.

En Madrid, han ido un poco más allá con el jugador de 18 años. Consideran que no es una cuestión deportiva, sino de fama. "A este chaval le ha llegado la fama muy pronto", dijo Manolo Lama en 'El Partidazo de la Cope'. El comentarista cree que empieza a ser habitual ver a Lamine de esta manera, aunque el propio jugador solo se enfadó al salir del césped, no tiene ningún problema personal con nadie del vestuario.

"Debe ser muy jodido saber llevarla. Pero no es la primera vez que hace un gesto como el de ayer. Le hemos vistos gestos feos. Además lo insultaron", decía Lama.

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No obstante, Lamine realizó otra exhibición y volvió a completar los 90 minutos sobre el terreno de juego.