Manolo Lama, contundente: "Flick se ha vuelto loco"

El Barça perdió ante el Girona y cedió el liderato a un Real Madrid que tampoco está demostrando mucha superioridad desde que Álvaro Arbeloa se ha hecho cargo del equipo. Es evidente la crisis de juego de los blaugrana y el periodista Manolo Lama, en 'Cope' culpó directamente a Hansi Flick de los últimos resultados del equipo: "El Barça es un equipo que se busca los problemas solo. Voy a ser pesado en esto, pero es que defienden mal, no, muy mal. Lo peor que le ha pasado a Hansi Flick es que se ha vuelto loco", aseguró tras analizar la disposición táctica del equipo.

Para Manolo Lama, este Barça no puede jugar con un centro del campo prácticamente sin pivotes y con demasiados futbolistas ofensivos que no ayudan en nada a la presión contra el rival, algo que el Girona supo aprovechar en transiciones muy rápidas: "Poner a Dani Olmo en la base de la organización de un equipo cuando no roba, vamos, ni con el dio ni al lado tampoco dio. Fermín no robó ningún balón prácticamente en todo el partido".

Y es que Lama añadió que "el Barça ante el Girona se partía 4-1-5" y que, como consecuencia, "los cinco de arriba ni presionaban ni robaban ni ayudaban a los de atrás", algo que provocó agujeros muy importantes cuando el equipo blaugrana perdía el balón. Ya hubo muestras de ello en varias contras del Girona en la primera mitad, pero todo acabó de romperse en una segunda parte caótica de los blaugrana.

Para Lama, "el Barça le ha dado vida al Madrid sin que los blancos hayan hecho algún partido brillante hasta ahora". Cree que la Liga está más abierta por los errores de los blaugrana en la concepción del juego que por lo que puede mostrar el Madrid de aquí a finales de temporada.