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FC BARCELONA

Manolo Lama carga contra Laporta: "Nos ha privado a la Liga Española y al fútbol de nuestro país de 5 años de Messi"

El periodista señala al presidente del Barça como principal responsable de la marcha del argentino y reabre el debate tras el gran rendimiento de Messi en el Mundial

Manolo Lama carga contra Joan Laporta por la marcha de Messi

Manolo Lama carga contra Joan Laporta por la marcha de Messi / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

El extraordinario rendimiento de Leo Messi en el Mundial, decisivo en la remontada de Argentina ante Egipto en los octavos de final, ha reactivado el debate sobre su salida del FC Barcelona. En El Partidazo de COPE, Manolo Lama ha señalado directamente a Joan Laporta como máximo responsable de que el astro argentino abandonara el club en 2021.

El periodista ha sido especialmente contundente al valorar las consecuencias de aquella decisión. Según su análisis, la Liga perdió un activo irrepetible: "Laporta nos ha privado a la Liga Española y al fútbol de nuestro país de 5 años de Messi", afirmó durante su intervención.

Críticas a la gestión deportiva del Barça

Tras su acusación inicial, Lama dirigió su mensaje a los seguidores del presidente del Barça, reprochando la planificación deportiva del club en los últimos años.

Julián Álvarez, un curso debut excepcional en el Metropolitano // ATLÉTICO DE MADRID

Julián Álvarez, un curso debut excepcional en el Metropolitano / MARC GÁZQUEZ

El periodista cuestionó que, después de dejar marchar a Messi, la entidad contemple ahora un desembolso millonario por otro delantero. Con ironía, añadió: "Y ahora quiere firmar por 150 millones a un tío, que se llama Julián Álvarez, que es muy bueno", en referencia al atacante argentino del Atlético de Madrid.

La réplica: la aparición de Lamine Yamal

La respuesta llegó de la mano de Dani Senabre, quien coincidió en las dudas sobre el posible fichaje de Julián Álvarez, pero ofreció una lectura distinta sobre la salida de Messi.

Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona.

Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona / EP

Para Senabre, la marcha del "10" permitió la irrupción de Lamine Yamal, una de las mayores promesas del fútbol mundial. Argumentó que la presencia de Messi habría limitado el crecimiento del joven extremo: "Si el Barça se hubiera quedado con Messi, no hubiera aparecido Lamine Yamal", sostuvo, planteando el dilema entre mantener a la estrella o abrir paso a nuevas generaciones.

Un dilema inevitable para el club

El razonamiento de Senabre concluyó con una reflexión que resume la complejidad del debate: "Todo en la vida no se puede tener".

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Según su visión, el Barça se vio obligado a elegir entre prolongar la era Messi o apostar por un relevo generacional que hoy encarna Lamine Yamal.

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