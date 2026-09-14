Manolo Lama analiza las declaraciones de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro: "Es igual a Cristiano Ronaldo"

El inicio de temporada de Lamine Yamal es brillante. El '10' del FC Barcelona acumula ya seis goles en cinco partidos de liga, en un arranque perfecto para el conjunto de Hansi Flick, que ha conseguido ganar los cinco partidos disputados. Además, desplegando un gran nivel de juego. El de Rocafonda tiene muchas opciones a ganar el Balón de Oro 2026, algo de lo que habló en una entrevista para 'Universo Valdano', que se emitirá de forma íntegra el próximo 18 de septiembre.

Ayer, desde Movistar Plus ya lanzaron un avance de la conversación con Jorge Valdano, a través de las redes sociales, donde Lamine Yamal se pronunció sobre el Balón de Oro. "¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo darán? Eso es una conversación muy larga", empezó diciendo.

"Creo sinceramente que como mejor del mundo quizás somos dos, pero este año me lo merecería yo. Para mí somos yo y Mbappé los mejores, todo el mundo que ve los partidos lo sabe", confesó el futbolista del conjunto azulgrana.

El de Rocafonda es consciente de que no realizó un gran Mundial con la selección española, pero ya piensa en el Mundial de 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal: "Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí. Tengo muchas ganas de que llegue el siguiente".

Lamine Yamal, ante el Levante / Archivo

La opinión de Manolo Lama, en el punto de mira

Las declaraciones del futbolista del Barça están dando mucho de qué hablar, y uno de los periodistas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Manolo Lama en 'El Tertulión de Tiempo de Juego'.

El narrador de la Cadena COPE dio las gracias al '10' del Barça por su sinceridad al reconocer que merece ganar el Balón de Oro: "Me parece muy bien que sea sincero".

Manolo Lama, comentarista de la Cadena COPE / Archivo

Sin embargo, Lama lo comparó con Cristiano Ronaldo, especialmente por su actitud delante de las cámaras: "De él decíamos que era un egoísta y solo pensaba en él. ¿Y? Pues este es igual, son iguales".

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El colaborador de 'Tiempo de Juego' concluyó diciendo que "me parece bien que se exija a sí mismo más" después de que reconociese que "tiene que hacer muchas cosas más para quedarse en la historia del fútbol".