Manolo Lama advierte sobre las elecciones del Barça: "No tiene rival"

La semana empezó fuerte en Can Barça, dentro y fuera. Fue un día repleto de emociones. Por la mañana, Joan Laporta presentaba a Xavi Pascual como nuevo entrenador del Barça de baloncesto. Un retorno muy ilusionante para la afición, que evoca a una época gloriosa del club en la sección.

Posteriormente, sobre las 15:00, el presidente del FC Barcelona anunciaba el retorno al Spotify Camp Nou. Un anuncio que la afición del Barça esperaba tras más de dos años y que hizo feliz a toda una afición.

Llámalo estratégia de comunicación, o improvisación, pero Joan Laporta se puso en el bolsillo a toda una afición, teniendo en cuenta que por la tarde, la oposición tenía un acto importante de la cuál podía influenciar, de una manera u otra, la opinión pública. Para más leña al fuego, la aparición de Xavi Hernández.

Pero el club ya sabía de todo esto, y que necesitaba llenar a la afición de estímulos para contrarrestar a Victor Font. Desde Madrid, también se ha comentado los diferentes candidatos y opciones para optar a la presidencia.

El candidato ganador para Manolo Lama

Manolo Lama, desde la Cope, lo tiene claro: "Joan Laporta va a seguir ganando, porque tiene una cosa con la afición del Barça, que es 'feeling'", comentaba. "Además, dice lo que el seguidor del Barça quiere escuchar, aunque sea verdad o mentira", afirma.

El periodista cree que Laporta puede volver a ganar las elecciones y, de esta forma, seguir con su mandato, que sería el tercero en la historia del club. "La jugada de hoy es una jugada maestra. Simplemente con un comunicado, desmontas una rueda de prensa de la oposición. Con un simple comunicado, vuelve el Camp Nou, tras mucho tiempo de retraso, sin llenar, con las obras por la mitad. Da igual, ese comunicado a la gente le ha hecho feliz", cerraba.

En su primera etapa estuvo 7 años. En su segunda etapa lleva desde 2021, es decir, camino al quinto año. No queda tanto para las elecciones, según ha confirmado el propio presidente en declaraciones a Rac1. "No estamos en campaña todavía, pero se harán cuánto antes mejor", confirmaba.