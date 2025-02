La 'mano' de Flick con Héctor Fort

Entre el barcelonismo existe un poco la sensación de que Héctor Fort merecería más oportunidades y que Jules Koundé quizás no debería estar tan sumamente sobreexplotado. Por lo menos algún encuentro más esporádico para que el galo no esté tan expusto a nivel de desgaste. Al final, los partidos que hasta ahora ha descando el ex del Sevilla ha sido por temas extradeportivos. Léase, retrasos en las charlas prepartido. Acumula más de dos. Oportunidades que ha cazado al vuelo el defensa formado en La Masia.

No hay que olvidar que Héctor es todavía juvenil de tercer año y que lo de Pau Cubarsí y Lamine Yamal es algo totalmente anómalo. Ser titular indiscutible a los 17 años no es el proceso 'normal' dentro de los cánones habituales dentro del Barça. Como tampoco lo es, en el caso del lateral de Les Corts, haber debutado con 17 y formar parte de la plantilla del primer equipo siendo todavía juvenil.

APRENDER PARA CRECER

Partiendo de este condicionante, el zaguero está viviendo una temporada de aprendizaje bajo el manto de Hansi Flick. Héctor, que en su etapa formativa llegó a ser central una época, acumula apenas 393 minutos con el primer equipo azulgrana este curso. Ha reforzado un encuentro al Barça Atlètic en Primera RFEF, pero lo cierto es que siempre ha estado en dinámica y en 'órbita' de Flick con la primera plantilla.

Flick, durante el partido ante el Rayo junto al cuarto árbitro / Valentí Enrich

Hansi, muy pendiente ya desde la pretemporada de los jóvenes de La Masia, ha ido 'monitorizando' o tutelando al jovencísimo futbolista barcelonés. Ya vimos una imagen a finales de agosto que se convirtió en una de las 'fotos' de la temporada. Tras tener a Héctor calentando toda la segunda mitad y no darle minutos, Hansi se fue directo al lateral, lo abrazó y justificó su decisión. Fue en el 7-0 en Montjuïc frente al Valladolid.

Héctor Fort, en un entrenamiento junto a Gerard Martín, Gavi y Pau Cubarsí / Valentí Enrich

A partir de ahí, el contacto ha sido fluido. Flick es un amante de las charlas individuales y el trato cercano con el jugador. Con chicos tan jóvenes aún es más necesario. Llegó el mercado invernal y Fort tuvo varias ofertas. Entre ellas, del Como y del Valencia. Decidió, junto a su entorno, seguir. Porque pese a que no sea un actor protagonista es un año importante para él. Flick, encantado.

TRES TITULARIDADES, TRES VICTORIAS

El domingo, tras el retraso de Koundé, le dio entrada el germano en el once en un partido tan importante como complicado. Tercera titularidad para el de Les Corts en la temporada. Duelo de altura emparejado en su banda con Álvaro García, uno de los extremos más en forma de la Liga. Lógicamente, sufrió por momento. Pero sobre todo en ataque rayó a buen nivel Fort. Taconazo incluido a Lamine a lo Guti.

Hansi lo sustituyó pasada la hora de partido por Koundé. Y se fue directo a darle un abrazo paternal. La 'mano' del teutón es más importante si cabe con la accentuada juventud de la familia. Héctor tiene toda la carrera por delante y mucho margen para crecer.