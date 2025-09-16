Así es Manel Del Río, el nuevo director general del FC Barcelona

"Es muy serio, correcto, disciplinado y muy metódico. No le gusta la notoriedad ni estar en el foco mediático. Solo aparece en público cuando es necesario. Y nunca se le ha visto como una persona con ganas de ascender". Así definen personas que han trabajado con él en los últimos años a Manel Del Río, nombrado por Joan Laporta nuevo director general del FC Barcelona.

Del Río, que llegó al Barça en septiembre de 2022 para ser el segundo de Maribel Meléndez, exdirectora general corporativa del club azulgrana, asume un cargo que estaba vacante desde febrero de 2022, cuando dimitió Ferran Reverter, y que han ido cubriendo Ferran Olivé, directivo y tesorero del club, Maribel Meléndez y el propio Del Río, exdirector financiero y exdirector corporativo.

El nuevo director general del Barça es una persona altamente capacitada para el cargo. Con altas capacidades en sus tiempos en la escuela, es licenciado en negocio internacional por la Universidad de Nottingham, tiene una diplomatura de negocios de la Universidad de Pekín y un máster de administración internacional en Esade. "Tiene un inglés excelente, algo que le permite negociar de tú a tú, como con Goldman Sachs. A nivel comunicativo es muy culto, está muy preparado. Ha sido capaz de adecuar el lenguaje a los diferentes interlocutores, algo que no es sencillo. Ha negociado con la banca americana en un inglés muy técnico y después lo ha explicado de forma didáctica a periodistas o Senadores del club", dicen de Del Río gente del club.

Del nuevo director general del Barça destacan también su confidencialidad, saber trabajar en equipo y sentido de la responsabilidad. "Con los temas confidenciales es muy discreto, algo que seguro ha valorado el presidente. Es muy reflexivo y prudente en sus actuaciones. Aunque tenga una opinión diferente, asume la que se toma como propia y defiende los intereses del club. Sabe trabajar en equipo". Elogios para el nuevo director general del Barça, un hombre muy familiar, tiene dos hijos, y muy deportista, hace muchos kilómetros en bicicleta.

Del Río llegó al Barça tras trabajar seis años en Royal Talens, una compañía internacional del sector de la pintura. Fue primero 'controller' financiero y más tarde director financiero de la compañía en España