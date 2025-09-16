FC BARCELONA
Manel del Río, nuevo director general: así queda el organigrama del Barça
Tras ejercer de director Financiero y de director Corporativo, a partir de ahora cambiará de funciones y responderá directamente ante Laporta
Cambios a nivel de estructura en el FC Barcelona. Joan Laporta y la junta directiva zarandean un poco el árbol a nivel de dirección en esta nueva temporada entrante y después de algunas salidas que se han producido los últimos tiempos. El club azulgrana ha emitido una comunicación interna a sus trabajadores y ha anunciado que Manel del Río, hasta ahora director corporativo, pasa a ser el nuevo director general. 'Rendirá cuentas' directamente ante Laporta.
Del Río, que también había ejercido como director financiero, lleva varios años escalando dentro del organigrama del club barcelonista hasta adquirir la experiencia y los galones necesarios para ocupar uno de los puesto de más relevancia dentro de la entidad catalana.
El área de fútbol, de comunicación y la Fundació Barça dependerán directamente de la figura de Laporta. El resto de áreas (compliance y auditoría, por ejemplo) dependen de la junta directiva. En las últimas horas el club azulgrana había hecho oficial la designación de Gabriel Martínez como nuevo director de comunicación en sustitución de Alex Santos, que ha pactado una salida 'amistosa' del Barça.
Martínez, como comentábamos, dependerá directamente de Laporta y será quien lidere todo el aparato a nivel de prensa del Barça. Por ahora, en el primer equipo está la figura de Jordi Nomdedéu y probablemente se incorporará proximamente alguna otra figura.
Así queda el organigrama del Barça:
- Manana Giorgadze, gabinete de presidencia
- Deco, área de fútbol
- Junta directiva: Compliance (Sergi Atienza) y Auditoría (Diana Casajús)
- Tesorero (Ferran Olivé)
- Director General: Manel del Río
- Comunicación (Gabriel Martínez)
- Fundació FCB: Marta Segú
