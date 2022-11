Manel Fuentes: “La eliminación de Europa me la temía”

"Comunicativamente Piqué lo ha hecho muy bien, marcando los tiempos y controlando el mensaje" "Dembelé me hace sonreír porque me parece que todavía no ha entendido algunas cosas pero es capaz de lo más sorprendente"

Tras empezar como periodista deportivo, Manel Fuentes exploró muchos más ámbitos de la comunicación en radio y televisión. Lleva diez temporadas presentando ‘Tu cara me suena’, tributa a Bruce Springsteen por toda España con su banda y le encanta jugar a póker, pero por encima de todo es muy culé. Analiza lo que ocurre en Can Barça y habla de fútbol, que le encanta.

Diez ediciones de ‘Tu cara me suena’, se dice pronto.

Once años, diez ediciones normales más una de anónimos, más una de niños… estamos supercontentos y a la vez comprometidos con la respuesta del público para que esta edición también sea muy especial.

Hoy en día que todo va tan rápido parece imposible. ¿Cuál es la clave?

No entiendo de claves absolutas porque depende del programa que tengas enfrente, y de muchas otras cosas, pero en lo que depende de uno sí que consiste en ponerle el máximo entusiasmo y que la idea sea eficaz. Es un formato que yo llevo años haciendo tributando a Bruce Springsteen así que cuando surgió la idea y Antena 3 la vistió de gala con un vestuario estupendo, un gran plató, buena iluminación, bailarines, etc. tuvo el enganche del público.

Entiendo que esto supone muchísimo trabajo. ¿Te da tiempo de seguir al Barça?

Menos de lo que me gustaría. Yo empecé como periodista deportivo y es algo que me encantaría volver a hacer en algún momento de mi carrera. No le sigo tanto como antes, pero creo que hay que tener paciencia con el proyecto y que se ha fichado bien.

Si eres de un club, cuando no tienes una responsabilidad periodística sino solo emocional, lo que hay que hacer es sumar

O sea, confías en Xavi.

Confío en los jugadores y en Xavi que ahora mismo es el entrenador. Cuando eres de un club lo más fácil es rajar de las cosas que no funcionan, pero creo que cuando no tienes una responsabilidad periodística sino solo emocional, lo que hay que hacer es sumar, así que le deseo que le vaya lo mejor posible a esta directiva, a este entrenador y a los jugadores porque son los míos.

Manel Fuentes, durante la entrevista con Sport | DAVID RAMÍREZ

Dices que se ha fichado bien.

Creo que sí. En los últimos tres o cuatro años teníamos una plantilla muy descompensada y ahora hemos podido ver como jugadores que eran intocables ya tienen sus recambios incluso se apuesta por ellos cosa que antes simplemente no nos lo podíamos permitir. Tenemos poco margen porque los números aprietan mucho, no solo en la clasificación sino también en las cuentas del club, pero confío en que este año vendrán buenos resultados.

Cuando se sorteó el grupo de la Champions ya vi que esto sería realmente complicado.

¿Cómo te quedó el cuerpo con la eliminación de Europa?

Era algo que sinceramente me temía. Creo que al juego del Barça le va mejor contra el Bayern. Yo entendía que los italianos eran los más difíciles porque un gol lo pueden estirar como una gota de agua en el desierto. En Múnich no aprovechamos bien nuestras oportunidades y el Bayern sigue estando fuerte mientras que nosotros somos un proyecto en construcción. Cuando se sorteó el grupo ya vi que esto sería realmente complicado.

Se menospreció al Inter...

No lo sé. Tal vez dimos por sentado que el Barça tenía que pasar y es algo que en más de ciento veinte años de historia no siempre sucede. Lo que sí que es verdad es que seguimos siendo el único club que siempre ha estado en Europa.

Y que dice mucho del club.

Evidentemente.

Creo que Piqué se va por todo lo alto. Comunicativamente ha sido un 10

Piqué ha anunciado que se va.

Piqué lo ha hecho muy bien porque comunicativamente él ha marcado los tiempos, él ha controlado el mensaje que está lleno de emoción y creo que se va por todo lo alto. Sinceramente, considero que comunicativamente es un 10 tal y como lo ha gestionado.

¿Qué hacemos con Dembélé?

A mí me hace sonreír porque me parece que todavía no ha entendido algunas cosas pero es capaz de lo más sorprendente, con lo cual yo le sigo dando un margen de confianza.

Cuando ves a jugadores de la casa como Ansu Fati, Gavi o Pedri hay un plus. No hace falta que se les motive

Lleva en el Barça cinco temporadas.

Espero que finalmente vuelva a meter tantos goles como al final de la temporada pasada y contribuya al equipo. Pero lo que es innegable es que cuando ves a jugadores de la casa como Ansu Fati, Gavi o Pedri hay un plus. Son jugadores que no hace falta que se les motive, vienen motivados desde la cantera.

¿Sigues el fútbol femenino?

Por mi hija lo sigo bastante. La he acompañado a muchos partidos porque ella también juega a fútbol. En el Barça tenemos un equipo muy potente desde hace muchos años. Desde la época de Bartomeu creo que esto ha sido una muy buena apuesta porque evidentemente está en auge. Me divierte mucho verlo porque son muy buenas.

La esencia del juego en el póker que lo equiparo muchas veces con la vida.

Tienes varios hobbies, uno de ellos tributar a Bruce Springsteen, otro ir al gimnasio y también ¡el póker!

Sí. Es una afición que nació entre amigos y no se me da mal. Jugar en campeonatos con Winamax me ha llevado a viajar a sitios que están fuera de mi hábitat natural como Dublín o Bratislava y me da la oportunidad de jugar a nivel presencial con otros jugadores que no me conocen de nada, lo que me lleva a la esencia del juego que lo equiparo muchas veces con la vida.

¿En qué sentido?

A ti te dan unas cartas que no siempre son las mejores, pero tienes que saberlas jugar en función del entorno, de la apuesta que vas a hacer por ellas y en función de tu capacidad para sorprender o para jugar fuerte en una mano que a priori no era ganadora. Tu la conviertes en ganadora.

A Fuentes le encanta hablar del Barça | DAVID RAMÍREZ

¿También hay paralelismos entre el póker y el fútbol?

Lo veo menos porque hay mucho cálculo matemático y en función de las cartas puedes tomar más o menos riesgo, este sería el único punto, pero no siempre las juegas de la misma forma. En función de las cartas que salen en la mesa tus cartas se convierten en mejores o peores y eso se me hace difícil compararlo con las plantillas de fútbol que te vienen más determinadas, con un calendario tan grande...

A no ser que te salga un Messi...

Sí claro, si tienes dos Messis vas bien.

De pequeño soñabas con ser Urruti.

Con ser Urruti no, me encantaba como jugaba y me dio la primera Liga que yo vi al Barça. Además yo también jugaba de portero así que era un poquito el referente, pero nunca he soñado en ser otra persona. Me ha gustado tener ídolos y tener referentes en quien inspirarme, el más conocido en mi caso es Bruce Springsteen, pero siempre he creído más en mí mismo e intentar labrar mi camino que en copiar a otros.

¿En qué sueña hoy Manel Fuentes?

En seguir aprendiendo y en que ‘Tu cara me suena’ tenga larga vida. Seguramente habrá otros proyectos para hacer pero lo cierto es que sigo teniendo la misma la ilusión que cuando empecé.

Menudo tópico.

Sí, parece un tópico pero es así.