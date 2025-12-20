Manel Expósito, segundo entrenador del CSKA: "Debutar con Messi fue especial"

Manel Expósito llegó al Barça B en el verano del 2003 después de una gran temporada en el Sant Andreu. El delantero catalán, entonces de 21 años, reforzó al equipo que dirigía Pere Gratacós. Expósito debutó en un amistoso con el primer equipo del Barça el mismo día que Leo Messi es estrenó a las órdenes de Rijkaard en la inauguración del campo del Porto Do Dragao. A sus 44 años este exjugador nacido en Vic ejerce como segundo entrenador del CSKA de Moscú. En el ADN Masia hablamos del presente, futuro y de un pasado muy especial con Manel Expósito.

Pregunta: ¿Como estás viviendo la experiencia en el CSKA?

Respuesta: Estoy trabajando en el cuerpo técnico de este gran club y soy el segundo entrenador del primer equipo ayudando en todo a Fabio Celestini. Mi función es preparar los entrenamientos, analizar los rivales y nuestros partidos y estar a disposición de un staff importante en el que se analiza todo a fondo con el objetivo de lograr grandes resultados.

Manel Expósito ejerciendo de entrenador asistente / CSKA

¿Qué nos puedes decir de Matvey Kislyak?

Es un gran jugador. Es un futbolista muy joven pero que ya es una pieza básica de nuestro equipo. Tiene mucho talento y un gran recorrido y mucho carácter. Es uno de los muchos jugadores que tenemos que forman parte de la base de la selección rusa. Es un privilegio poder disponer de un futbolista con las cualidades de Matvey Kislyak. Estamos hablando de un centrocampista muy completo.

Matvey Kislyak está rompiendo todos los moldes / PFC CSKA

Otro jugador interesante del CSKA es Matheus Alves

Matheus es también una de las patas principales de nuestro proyecto. Me sorprendió que aunque es muy joven y brasileño su impacto fue inmediato. su adaptación a nuestro juego ha sido espectacular y estamos hablando de un chico con un talento muy especial. Matheus se entiende con Matvey y Obliakov de maravilla ya que hablan el mismo lenguaje futbolístico.

Me gusta mucho trabajar como técnico asistente. No me planteo ser primer entrenador. En el CSKA Matvey Kislyak, Matheus Alves y Obliakov son tres grandes futbolistas y tenemos a más de gran nivel.

¿Te gustaría ser algún día primer entrenador?

Ahora mismo no me lo planteo. Estoy muy feliz con la función de segundo entrenador. En la vida no se pueden cerrar puertas pero ahora mismo lo veo muy complicado porqué no he tenido el pasado como jugador tan importante para iniciarme como primer entrenador. Ya estoy muy especializado en este rol y lo disfruto.

Manel Expósito se ha acostumbrado a entrenar en el extranjero / CSKA

¿Cómo recuerdas tu llegada al Barça?

Pasé un año muy bueno en el Sant Andreu y recuerdo que fui el único fichaje del Barça B de aquella temporada. Teníamos un gran equipo con Joan Verdú, Dani Fernández, Oleguer, Peña, Rubén, Christian, Santamaría, Navarro, Sergio García, Andreu Guerao, Damià Abella, Andrea Orlandi y muchos otros. Mi primera temporada y media fue buena y luego llegó una lesión y se complicó. También coincidí con Messi.

Manel Expóssito en el viaje a Portugal con el primer equipo / Valentí Enrich

Debutásteis el mismo día.

Lo recuerdo perfectamente. Jugué tres partidos amistosos con el primer equipo. Contra el Figueres, Olympique de Marsella y Porto. El especial fue en Portugal en el que jugó sus primeros minutos con el primer equipo el crack de los cracks. Es curioso que aquel día me habían dicho que sería titular porque luis García estaba tocado. Al final, Luis empezó como titular y a los 20 minutos no pudo continuar y entré por él siendo el primer cambio del partido. Messi entró cuando solo quedaba un cuarto de hora y aquel día ya creó más peligro él solo en aquellos minutos que el resto del equipo en todo el partido. Fue especial debutar el mismo día que Leo Messi

El día que debutó Messi y jugó un cuarto de hora en Oporto hizo más en quince minutos que el resto del equipo en todo el partido

¿Qué recuerdos tienes de Messi?

Todos sabíamos que Messi era muy bueno y a que en el club era conocido que subía un chico del juvenil que subía con muchísima calidad. En los entrenamientos ya llamaba mucho la atención su calidad, era imposible quitarle el balón. Lo veiías y se sabía que era buenísimo pero en aquel momento era muy difícil de prever que llegaría a ser el crack que ha sido. Estuvo con nosotros un año antes de subir y quedarse en el primer equipo".

Manel Expósito en el banquillo de Do Dragao con Messi, Jordi Gómez, Riera y Tiago / Javier Ferrándiz

¿Te gustaría un día volver al Barça?

¿A quién no le gustaría? Yo soy aficionado del Barça y está claro que sería algo bonito y especial volver a este gran club. Ahora estoy muy bien donde estoy pero en la vida no se sabe nunca lo que puede pasar.

Manel Expósito jugó dos años con el Barça B / Javier Ferrándiz

¿Sigues al Barça? ¿Qué te parece el equipo de Flick?

Veo lo que puedo y la verdad es que me gusta mucho la propuesta de Hansi Flick. Además del juego que proponen me gusta como son fieles a la idea de apostar por los canteranos del club. En la élite es muy difícil ser competitivos y apostar por jugadores jóvenes pero en eso el Barça es muy especial y me parece genial que apuesten por gente de la casa muy buena antes que fichar según qué jugadores que no mejoran lo que ya tienes en el club. Son jugadores de gran talento y que ofrecen un magnífico rendimiento.