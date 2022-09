Manel Estiarte: “Lewandowski es un gran, gran, gran y cinco veces gran fichaje”

"Quiero al Barça, pero deseo que gane la Champions el City" "No consigo vivir el fútbol de manera cómoda, sufro igual que cuando era jugador de waterpolo"

Manel Estiarte, actualmente en el staff técnico del Manchester City, ha vuelto a la actualidad con ocasión del estreno de la película ‘42 segundos’ donde es uno de los protagonistas interpretado por Alvaro Cervantes y cuyo hilo conductor es la final olímpica de Barcelona 92 donde España perdió ante Italia de manera cruel y en la tanda de penaltis tras tres prórrogas.

Han pasado 30 años y todavía hablamos de aquel equipo de waterpolo plata en Barcelona’92 y oro en Atlanta’96.

Este es el milagro. Lo más importante en la vida es hacer las cosas con sentimiento y que una historia que ocurrió hace 30 años la hayan vivido como si fuera suya es increíble. No es solo un partido de waterpolo, es mucho más. Es una historia humana con los problemas de la sociedad, de la adicción, los traumas, como puedes unirte y separarte de las personas… va mucho más allá. A mí me gusta mucho la película porque va más allá de un gran partido. Veo un tema de relaciones humanas y de la sociedad de hoy.

Pero sin estos 42’’ done tuvisteis el partido ganado quizás no tendría esta grandiosidad.

¿Si hubiéramos ganado?

O perdido el partido 10-2 por decir algo

Para mí es la final olímpica de waterpolo más todo. Más bonita, más intensa, más emocionante, más dolorosa… lo tiene todo porque el marco era increíble, en casa, todos con ilusión tremenda… La plata ya era mucho. El día antes festejamos haber llegado a la final como si hubiéramos ganado ya los Juegos, pero tal y como fue el partido, siempre por detrás, tres prórrogas, el nivel… fue la final más completa, más intensa y más bonita de la historia.

¿Todavía te queda mal sabor de aquella final?

Si no hubiéramos ganado el oro cuatro años después en los Juegos de Atlanta todos juntos, lo tendría. Pero pierdes algo que te puede destruir, hundir, y al cabo de cuatro años y con mucho trabajo volvemos y ganamos el oro. Es aquí donde nace la leyenda. Si solo hubiéramos jugado aquella final no sería lo mismo. Aquel equipo durante 10 años estuvo disputando todas las finales continentales, ganó, perdió, sufrió, con Matutinovic, con adicciones… por eso los directores han visto que aquí había algo y han intentado reflejarlo.

Con Matutinovic era un tema de odio-amor: odio porque me machacaste, amor porque me diste prestigio. La realidad es que sufrir tanto al equipo nos unió.

¿Cómo ves a Dragan Mitutinovic con la perspectiva de 30 años?

Hay quien todavía está traumatizado (exagerando) pero a mí me viene una sonrisa. Hay una cosa muy curiosa y es que si nos juntamos dos, cuatro, seis, ocho todos los del equipo puedes jugarte lo que quieras a que al cabo de cinco minutos estamos hablando de Dragan. En el fondo es parte de nuestra vida. Que fue duro, sí, humillante, también . Físicamente nos podía mandar lo que quisiera porque teníamos unos Juegos y habríamos hecho lo que fuera, pero nos entraba en el cerebro con la humillación. También hay que decir tal y como reflexionó Toto que en el momento de la verdad, del partido, era el primero que sacaba el cuchillo por nosotros. Era pensaba os prieto, os machaco, os insulto, os hago daño… pero ahora cuando hay que competir estoy con vosotros. No sé lo que hubiera pasado con otro pero pasamos de ser sextos en los últimos Juegos, a segundos en Barcelona. Era un tema de Odio-Amor: odio porque me machacaste, amor porque me diste prestigio. La realidad es que sufrir tanto al equipo nos unió.

Estiarte, durante la entrevista con Sport | JAVI FERRÁNDIZ

Cambiaste el waterpolo por el fútbol

A veces alguien me ha dicho que podría haber dado mucho al waterpolo. Pero yo pienso, ¿no le di bastante ya al waterpolo? Desde los 5 años que empecé a nadar hasta los 40 que me retiré lo dejé todo. Estaba saturado y puse el punto final. Al cabo de siete años me vino la oportunidad de parte de Laporta como presidente y Pep Guardiola como entrenador de entrar en el Barça y lo aproveché. Tampoco me imaginaba que duraría tantos años esta historia.

¿Has conseguido acostumbrarte al mundo del fútbol?

Las primeras semanas sí que me sorprendían muchas cosas, sobre todo el entorno, el periodismo, las falsedades que hay alrededor, pero vas aprendiendo e intentando hacer las cosas lo mejor posible.

Pep es tan obsesivo… es todo alma y corazón y al final te arrastra. No consigo vivir el fútbol cómodamente… en este sentido es una continuidad de cómo vivía el waterpolo.

No está mal el rendimiento que está teniendo Halaand

Quizás un arranque tan fuerte en la Premier sorprende, pero tampoco es el momento de encumbrarle ni de hundirle si después falla. Esto no ha hecho más que empezar así que hay que tener entusiasmo e ilusión, pero tampoco nos tenemos que pensar que Halaand hará 70 u 80.000 goles. Le tenemos que cuidar porque al final es un chaval de 22 años, aunque es verdad que tiene unas facultades físicas y un talento para el fútbol impresionante.

Halaand es joven pero con mentalidad del norte, se coge las cosas con menos sufrimiento que los latinos como nosotros. Tiene una estabilidad emocional muy buena por la edad que tiene.

¿Cómo es personalmente?

Es un chaval muy majo. Joven pero con mentalidad del norte, se coge las cosas con menos sufrimiento que los latinos como nosotros. Ni grandes demostraciones de felicidad ni grandes demostraciones de tristeza. Tiene una estabilidad emocional muy buena por la edad que tiene.

¿Teníais claro que acabaría en el City?

Sí. Hace muchos meses que tenía decidido que ficharía por el City.

Sé que el Barça está en buenas manos con Laporta.

¿Cómo ves al Barça?

No opino de los demás cuando no estoy dentro y menos estando en otra institución. Si algo he aprendido es que no se puede opinar de lo que lees o lo que ves por televisión. Conozco a Jan (Laporta) desde hace muchos años, la confianza y la estima que tengo en Jan es brutal porque además es quien me dio la oportunidad de estar donde estoy, por eso sé que el Barça está en buenas manos con Laporta.

Y con Xavi.

A Xavi le conozco como jugador, pero como entrenador no sé cómo le habla al equipo, ni cómo prepara los partidos. Estoy convencido que Xavi es otro obsesivo, que es muy bueno… pero no quiero opinar no estando dentro.

Lewandowski es un gran, gran, gran cinco veces gran fichaje.

¿Lewandowski es un buen fichaje?

Está claro. Esta es una pregunta fácil. Lewandowski es un gran, gran, gran cinco veces gran fichaje.

¿Con Pep habláis del Barça?

Claro que hablamos del Barça. Como no puedes hablar de algo que queremos. Hablamos del Barça, sufrimos por el Barça, nos ilusiona el Barça como aficionados. No puedes rechazar hablar de algo que llevas dentro, y menos con Pep, que quiere con locura al FC Barcelona, ha nacido aquí, ha jugado aquí, fue entrenador aquí, ha ganado aquí, ha perdido aquí, ha llorado aquí, ha reído aquí…

¿Quien prefieres que gane la Champions?

El Manchester City.