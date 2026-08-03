El Manchester United va muy en serio a por Salinas, objetivo del Barça

El FC Barcelona no se olvida de Jorge Salinas. Pese a que Deco centra sus esfuerzos en reforzar la delantera, mermada por las salidas de Lewandowski, Rashford y la posible partida de Ferran Torres rumbo al PSG, el carril izquierdo continúa siendo una de las posiciones a cubrir antes de que finalice el mercado estival. La incorporación de Joao Cancelo procedente del Al-Hilal está muy cerca de concretarse, mientras que la del lateral cántabro se ha enquistado en las últimas semanas, hasta el punto de que el Manchester United ha entrado de lleno en una operación en la que ya estaban Barça y Atlético de Madrid.

El conjunto mancuniano ha identificado a Salinas como el plan B para reforzar la banda izquierda de su defensa. El objetivo del equipo dirigido por Michael Carrick es firmar a Lewis Hall, futbolista de 21 años del Newcastle. Sin embargo, las 'Urracas', que han perdido mucho talento este mercado con las salidas de Anthony Gordon, Sandro Tonali y la inminente de Bruno Guimaraes al Arsenal, no lo quieren vender al Manchester United, al que consideran un rival directo.

Jorge Salinas ha sido campeón de Europa con la selección española sub-19 / Archivo

Por ello, los 'Diablos Rojos' han pensado en Jorge Salinas, al que monitorizaron en el Europeo sub-19 celebrado en Gales este pasado mes de julio, en el que la selección española se proclamó campeona. La directiva mancuniana se sorprendió gratamente con el jugador de 19 años y lo ve apto para formar parte del primer equipo desde ya, donde competiría por un puesto con Luke Shaw, un futbolista propenso a las lesiones.

Según apuntan varios medios desde Inglaterra, Michael Carrick ya habría dado el visto bueno a su incorporación si no fructifica la llegada de Lewis Hall. El Manchester United, a diferencia del FC Barcelona, sí que está dispuesto a pagar la cláusula del futbolista cántabro, valorada en 16 millones de euros. Los catalanes, por su parte, ofrecen ocho 'kilos' como máximo, divididos en seis fijos y dos en variables, más algún jugador cedido para abaratar la operación, aunque cuentan con la ventaja de que Salinas quiere vestir de azulgrana la próxima temporada.