El Manchester United rechaza la oferta del Barça por Rashford

Marcus Rashford está ya concentrado con la selección inglesa de Thomas Tuchel para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Desde allí espera a resolver su futuro. El delantero inglés ha jugado este curso en el Barça en calidad de cedido por el Manchester United y todavía no sabe donde lo hará la próxima temporada.

El deseo de Rashford siempre ha sido el de seguir vistiendo de azulgrana, pero cada vez tiene más complicada su continuidad. Para empezar por su precio. El Barça y el Manchester United pactaron una opción de compra de 30 millones de euros que al equipo azulgrana le parece elevada. Según una información de 'Daily Mail', el club azulgrana habría realizado ya una primera oferta al Manchester United de unos 15 millones de euros, la mitad de lo estipulado en la opción de compra. Y según el mismo medio de comunicación, los de Old Trafford han rechazado la propuesta.

De hecho, explican que el Manchester United citará a Rashford para entrenar cuando inicie la pretemporada, sabiendo que el atacante difícilmente jugará con ellos el próximo curso. El Manchester United hará lo propio con el portero André Onana, que ha jugado esta temporada cedido en el Trabzonspor.

Y no es el precio de su opción de compra el único problema que tiene Rashford para seguir en el Barça. El inglés, que ha hecho unos muy buenos números, con 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos disputados, ha visto en los últimos días como la dirección deportiva azulgrana que dirige Deco ha empezado a reforzar el ataque de la plantilla de Hansi Flick. Ya la semana pasada, el Barça presentó al extremo inglés Anthony Gordon, que llega del Newcastle por 70 millones de euros fijos más diez en variables y que firmó por cinco temporadas.

Además, el Barça tiene un acuerdo con Bernardo Silva, otro futbolista de corte ofensivo, que llegaría gratis tras acabar contrato con el Manchester City. El portugués está pendiente de que haya salidas para formar parte de la plantilla de Flick. Marc Casadó y Roony Bardghji están en la rampa de salida, pero difícilmente si llega también Bernardo Silva, continuará Rashford.