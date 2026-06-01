El Manchester United se plantea romper relaciones con el Barça

El Manchester United empieza a perder la paciencia con el Barça por el caso Marcus Rashford. Según publica el Mirror, en Old Trafford existe un profundo malestar por el bloqueo en la operación y, de hecho, el club inglés se estaría planteando una ruptura de relaciones con la entidad blaugrana si no se desencalla pronto el asunto.

El motivo del enfado está en que el Barça no está dispuesto a abonar los 30 millones de euros pactados en la cesión por una temporada para quedarse en propiedad al delantero inglés. La intención del Barça era renegociar a la baja esta cantidad, algo que a lo que el United se niega rotundamente. Sin embargo, la importante inversión realizada por Anthony Gordon, que juega en la misma posición sitúa a los 'Red Devils' en una posición de debilidad.

Rashford celebra su golazo contra el Real Madrid / EFE

En ese sentido, el problema para el Manchester United es doble. Por un lado, considera cerrada desde hace tiempo una base económica para la salida definitiva del futbolista y se opone tajantemente a aceptar una nueva cesión, algo que también se había puesto encima de la mesa, y tampoco estaba dispuesto a facilitar el pago a plazos de los 30 millones. Este bloqueo complica a los ingleses su propia hoja de ruta en el mercado de fichajes, ya que la venta de Rashford debía ayudar a liberar masa salarial y generar margen para avanzar en otras operaciones. The Times añade que en el United se asume incluso que el futuro del jugador puede alargarse hasta después del Mundial, algo que alteraría seriamente su planificación.

Todo ello coloca además a Rashford en una situación incómoda justo antes del torneo. El delantero sigue concentrado con Inglaterra y pendiente de resolver un futuro que, a día de hoy, continúa en el aire. Y lo hace, además, bajo un contexto especialmente sensible. Tras la final de la Euro 2020, en la que Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fallaron en la tanda de penaltis ante Italia, los tres fueron víctimas de un aluvión de insultos racistas en redes sociales.

Blindaje policial durante el Mundial

A raíz de aquello, y según otra información del Mirror, durante este Mundial se ha activado un dispositivo específico para vigilar y perseguir el acoso digital a los internacionales ingleses. La UK Football Policing Unit ya trabaja desde hace meses con equipos especializados contra este tipo de delitos y ha reforzado la presión sobre las plataformas para identificar a los responsables. The Times también ha avanzado que la unidad contará con un equipo de investigación desde Reino Unido para monitorizar el abuso online durante el torneo.