El Manchester United no se olvida de Rashford

El FC Barcelona buscaba un futbolista para reforzar su delantera durante el mercado de fichajes y el nombre escogido fue Marcus Rashford. El delantero del Manchester United no entraba dentro de los planes de Rúben Amorim y ya terminó el curso pasado vistiendo la camiseta del Aston Villa como cedido. Nuevamente, con el club catalán como protagonista, el delantero cambió de aires en calidad de préstamo.

En estos primeros meses como culer, Rashford se ha ganado el cariño de la afición y el respeto del vestuario. Es uno de los tres futbolistas, junto a Jules Koundé y Eric Garcia, que han participado en todos los partidos del conjunto blaugrana. Además, es el jugador que ha contribuido de cara a puerta en más ocasiones: cinco goles y siete asistencias.

La larga lista de lesiones, sobre todo, en la delantera, le han otorgado la etiqueta de inamovible en los esquemas de Hansi Flick. Ya sea por el carril izquierdo en el puesto de Raphinha o como máxima referencia ofensiva, dando el relevo a Ferran Torres y Robert Lewandowski como delantero centro.

Sin embargo, el Barça no tiene prisa para decidir el futuro de Marcus Rashford. En el seno de la entidad azulgrana consideran que aún es temprano para cerrar una postura y prefieren observar cómo evoluciona su temporada antes de mover ficha. La idea es esperar unos meses para ver si su rendimiento sigue siendo así de alto y, en caso de que se así sea, empezar a trazar las líneas de la negociación con el United que no se prevé muy complicada, pues la opción de compra, de 30 millones de euros, ya se negoció y estableció el pasado verano.

Mientras tanto, el Manchester United no se olvida de nuestro protagonista, quien hoy ha celebrado su aniversario soplando 28 velas. El club inglés le ha felicitado a través de su perfil oficial en 'X' con una imagen de Rashford luciendo los colores de su antiguo equipo.

El '14' del Barça les ha respondido, agradeciendo el mensaje recibido: "gracias, chicos" escribió adjuntando un corazón a su texto en 'X'. Un buen gesto por parte del Manchester United, que sigue de cerca la evolución de Rashford como blaugrana.