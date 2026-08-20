El Manchester United se interesa por Balde

El fichaje definitivo de João Cancelo no ha tardado en provocar movimientos alrededor del lateral izquierdo del Barça. Apenas unas horas después de que el club blaugrana oficializara el regreso del portugués hasta 2029, ha trascendido el interés del Manchester United por Alejandro Balde.

Según ha explicado Fabrizio Romano, el conjunto inglés ha contactado con Jorge Mendes, representante del futbolista blaugrana, para conocer las condiciones de una posible operación y saber hasta qué punto existe una puerta de salida en el Barça.

El movimiento se produce precisamente el mismo día en que el club blaugrana ha anunciado el regreso definitivo de del lateral luso, que vuelve a Barcelona después de su cesión de la pasada temporada. El portugués fue titular durante buena parte del segundo tramo del curso, también en el lateral izquierdo, por delante de Balde, y su incorporación definitiva aumenta la competencia en una posición en la que el internacional español tendrá que volver a ganarse el sitio.

El United, loco por un lateral zurdo

Fabrizio, de hecho, considera que el United acabará incorporando un lateral izquierdo en los últimos diez días del mercado. El conjunto de Old Trafford ya había intentado avanzar por otros objetivos, pero se encontró con la negativa de sus respectivos clubes. Uno de ellos era Lewis Hall, del Newcastle, cuya salida no está contemplada por el conjunto inglés.

Y ahí aparece Balde. El Manchester United decidió preguntar directamente a su representante para conocer la situación del canterano blaugrana. El primer escenario que se ha encontrado no invita precisamente al optimismo para los ‘red devils’.

El lateral, según esta información, solo contemplaría una salida si fuera el propio Barça quien le comunicara que está dispuesto a venderlo. La situación podría cambiar si apareciera una propuesta económica especialmente importante. Pero, a día de hoy, la voluntad del jugador pasa por continuar en el Barça.

Nuestro compañero Carlos Monfort, sin embargo, confirma que el club blaugrana lleva tiempo contemplando que Balde pueda ser una de la salidas del verano, ya que Hansi Flick sigue teniendo dudas con el rendimiento del canterano, de ahí a la insistencia en el fichaje definitivo de Cancelo.

Noticias relacionadas

Jornada movida para Mendes

El interés se enmarca además en una jornada de mucho movimiento para Jorge Mendes en Barcelona. El agente portugués se desplazó a la ciudad con motivo de la llegada de Cancelo, pero también tiene varios asuntos pendientes relacionados con otros futbolistas blaugrana. Entre ellos, Alejandro Balde y también Marc Casadó, cuyo futuro apunta lejos del club.