El Manchester United se echa atrás con Balde por las condiciones de la operación

El mercado de fichaje de verano está entrando en su recta final y los clubes intentan realizar las últimas operaciones para ajustar sus plantillas. En el caso del Barça tiene por cerrar de manera definitiva la carpeta de Alejandro Balde. El lateral zurdo sigue decidido a continuar en el Camp Nou pese a que el club le ha abierto las puertas a su salida. Si este pasado fin de semana se supo que el club intentó un posible trueque con el jugador del Inter de Milán Di Marco, ahora las opciones de que puede recalar en el Manchester United parecen reducirse drásticamente.

El nombre de Balde se ha relacionado con el Manchester United durante muchos momentos de este verano. Sin embargo, el club inglés parece que arroja la toalla en esta vía, según comenta el especialista en el mercado de fichajes Fabrizio Romano.

La última conversación para intentar encontrar un acuerdo se habría producido este pasado domingo, pero los responsables de los 'Red Devils' habrían considerado demasiado elevadas las condiciones económicas que el agente del jugador, Jorge Mendes, les puso sobre la mesa.

El agente de Balde les habría planteado todas las condiciones del traspaso, pero el United únicamente estaba interesado en una cesión. Una opción que el Barcelona no contempla pues su intención es un traspaso definitivo y en principio no estaba abierto a una vía intermedia.

La falta de interés de Balde por abandonar el Camp Nou acabó de bloquear unas conversaciones que difícilemente podrán tirara delante en las pocas horas que restan abiertas en el mercado de la Premier League, que concluye a la 1 de la madrugada del 1 de septiembre, un día antes que en LaLiga.

El Manchester United deberá seguir buscando otras alternativas para reforzar la banda derechade la defensa de la plantilla de Michael Carrick. El preferido es el jugador del Newcastle Lewis Hall. Por su parte, Balde intentará demostrar que puede tener minutos de juego en una plantilla en la que Joao Cancelo, Xavi Espart e incluso Gerard Martín aunque está jugando como central de manera preferente.