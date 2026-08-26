El Manchester United aún tiene caja para fichar a Balde

El Manchester United es una de las opciones de salida que tiene Alejandro Balde en este mercado de verano. Con su futuro en el aire, el club inglés aún piensa en el lateral zurdo del Barça. Y mucho más ahora que ya tiene su equipo conformado con la falta de una única pieza: un lateral izquierdo.

El equipo inglés tenía la prioridad de reforzar el centro del campo, algo que ha hecho con Andrey Santos y Youri Tielelmans. Este fichaje ha sido el de Carlos Baleba, por el que ha desembolsado 80 millones al Brighton. Con el camerunés, Michael Carrick se siente satisfecho con su plantilla, pero quiere más y el Manchester United se ha guardado una parte de su presupuesto para contratar a un lateral izquierdo.

Carlos Baleba, anunciado con el United / MANCHESTER UNITED

Luke Shaw, el titular, tiene 31 años y afronta su último año de contrato. El United está persiguiendo un carrilero zurdo de futuro para reemplazar a Shaw y uno de los nombres que tiene en su agenda es el de Alejandro Balde.

Lewis Hall es la prioridad

Balde es una opción de mercado inesperada y a sus 22 años tiene un gran futuro por delante. La inversión sería de unos 40 millones de euros, asumible para el United, si bien los 'Diablos Rojos' también piensan en Lewis Hall, del Newcastle United, de 21 años.

Las 'urracas', sin embargo, no tienen la intención de vender a su prometedor lateral y su precio sería superior al de Balde. En Inglaterra se habla de un coste de unos 60 millones de euros, que incluso podrían ser más ante la reticencia en Saint James' Park de desprenderse del futbolista. Para el Newcastle, Hall es un futbolista clave en la reconstrucción del equipo bajo la dirección de Mathias Jaissle.

Lamine Yamal junto a Lewis Hall en un partido ante el Newcastle de Champions League de la pasada temporada / ADAM VAUGHAN / EFE

Todo parece indiciar que el Manchester United lanzará una ofensiva seria por Hall, aunque en caso de llevarse 'calabazas' podría acudir a última hora por Alejandro Balde. La esperanza del Barça es el músculo económico en Old Trafford para intentar hacer la operación.

Posición delicada

La posición de Alejandro Balde es delicada. Hansi Flick le dio un serio toque de atención dejándole fuera de la convocatoria ante el Elche y, aunque no ha llegado al extremo de Casadó y Fort de apartarles de la dinámica del primer equipo, no se opondría a un traspaso.

Balde posa para SPORT en el stage en Birmingham del FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

El mercado está llegando a su fin y los equipos tienen muy perfiladas sus plantillas, por lo que es difícil encontrar ofertas de peso por Balde. El Benfica se interesó, aunque solo ofrecía 20 millones de euros. El Aston Villa también sondeó su incorporación viendo que el futbolista está en el escaparate.

Balde tiene hasta el 1 de septiembre para encontrar un nuevo destino. El Manchester United podría ser una salida muy beneficiosa para todas las partes, pero de momento toca esperar para ver la dirección que toman los rectores deportivos del conjunto británico.