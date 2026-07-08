El Manchester United, abierto a quedarse con Rashford

El futuro de Marcus Rashford no parece pasar por Barcelona. El futbolista inglés, en plena disputa del Mundial con los 'Three Lions', regresará al Manchester United una vez finalice la Copa del Mundo. Los mancunianos, ante la falta de ofertas convincentes, han optado por mantenerlo en su plantilla para el inicio de la temporada.

El FC Barcelona disponía de una cláusula de 30 millones para efectuar su traspaso antes del 15 de junio. Sin embargo, los azulgranas no la ejecutaron, pese a la intención del extremo de seguir en el Barça y su buen rendimiento, pues marcó 14 goles y repartió 12 asistencias en 49 partidos. El conjunto catalán se decantó por su compañero en la selección inglesa, Anthony Gordon, por el que pagaron 70 millones de euros más diez en variables.

Marcus Rashford se quedó sin minutos en el partido contra México correspondiente a los octavos de final del Mundial / Europa Press

El Manchester United, aun así, lo mantiene en el mercado, porque quiere liberarse de su elevada ficha, de unos 17,5 millones de libras anuales. No obstante, la falta de ofertas que convenzan a los mancunianos acerca su continuidad en Old Trafford, según 'The Guardian'. Además, la salida de Rúben Amorim en enero, con quien Rashford no guardaba una buena relación, también favorece su regreso.

El jugador de 28 años, todavía con dos años de contrato con el Manchester United, disputó su último partido con los 'Red Devils' en diciembre de 2024, en la victoria por 2-1 contra el Viktoria Plzen. Tras aquel encuentro, su relación con el entrenador portugués se deterioró, hasta el punto de que tuvo que salir cedido primero al Aston Villa y, más tarde, al FC Barcelona.

Ahora, con Michael Carrick en el banquillo mancuniano, su estancia en el Manchester United es más factible. La intención del técnico británico es contar con él para el inicio de la temporada, que arranca el sábado 22 de agosto. Rashford, que luchará por ganar el Mundial con Inglaterra, se marchará tres semanas de vacaciones una vez finalice la participación de los 'Three Lions' en la Copa del Mundo, antes de reincorporarse a los entrenos del club del que es canterano.